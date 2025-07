El corredor de Almassora que ha protagonizado el gran susto del encierro en San Fermín: "Ha sido como si me pasara un tren por encima"

El corredor almassorí Pablo Gil Carda se ha convertido este miércoles en uno de los protagonistas del tercer encierro de San Fermín, plagado de caídas y atropellos provocados por los toros de la ganadería de Álvaro Núñez.

El almassorí Pablo Gil, enganchado a uno de los toros en el tercer encierro de San Fermín. / EFE / José Luis Larrión

Este mozo, que llevaba en Pamplona desde el domingo para correr los tres primeros encierros, a buen seguro que no olvidará la carrera de este miércoles, en la que ha sufrido una cogida que, por cuestión de pocos centímetros, ha acabado en nada afortunadamente.

Ataviado con el polo azul oscuro de la peña Gent del Bou de Almassora (prenda que a la postre ha jugado un papel más que decisivo), Pablo Gil esperaba en la curva de Estafeta el paso de la manada cuando uno de los ejemplares ha cambiado radicalmente de dirección y ha sembrado el pánico entre los corredores. "Ha sido como si me pasara un tren por encima, como si me arrollara una estampida de animales", ha contado a Mediterráneo por teléfono mientras volvía en coche a Almassora.

Tal como se aprecia perfectamente en este vídeo que ha publicado un tuitero grabando la retransmisión de TVE, tras coger a un mozo del trasero, el toro ha centrado sus miradas en este corredor almassorí. Tras perder el equilibrio y caer al suelo, uno de los cuernos del animal ha enganchado la tela del polo, de modo que ha arrastrado al joven por el suelo durante unos largos segundos, mientras él intentaba como podía protegerse y separarse del asta hasta que, por suerte, el trozo de tela que lo mantenía enganchado se ha roto y han podido separar sus caminos.

"Estaba corriendo, los astados se han movido de un lado a otro y de repente he sentido 'ostras, me ha cogido el toro, me ha cogido el toro...'. Nada más me he levantado, he cogido la zapatilla que había perdido y me he tocado debajo del sobaco, el costado y la cabeza y, por suerte, a priori ya sabía que no era algo grave al menos", explica Pablo Gil.

Un trozo del polo se le ha quedado enganchado de una de las astas del toro. / EFE / José Luis Larrión

Lo primero que ha hecho tras el enorme susto ha sido ir a la enfermería del recinto taurino. Solo presentaba un minicorte en la cabeza de apenas unos centímetros y ni siquiera le han puesto grapas ni puntos de sutura. "A pie de calle pasa todo tan rápido ahí bajo que no te das cuenta realmente al ser todo un caos y haber tantísima gente. Cuando luego lo ves en la tele, y más en cámara lenta, parece mucho más de lo que ha sido. En la retransmisión parecía mucho más impactante", relata este almassorí.

"Un polo de calidad"

Al ver que todo ha quedado en un susto, uno de los comentarios en plan jocoso que más se han visto por redes, y que también han compartido desde la propia peña Gent del Bou, es el aguante y la resistencia de la prenda que llevaba puesto este corredor. "El polo se ha demostrado que es de calidad, toda España lo ha podido ver", comenta entre risas.

Videollamada con sus hijos

Tras reunirse con su novia que le estaba viendo desde fuera en la plaza, lógicamente el móvil de Pablo Gil echaba humo cuando lo ha cogido al llegar al piso en el que se ha que se ha alojado estos días en Pamplona. Antes de leer todos los mensajes, ha hecho una videollamada a su padre, que está cuidando de los dos nietos, para tranquilizarles y que, pese a lo impactantes que puedan parecer las imágenes que han visto por la tele, anunciarles que se encuentra perfectamente.

Después de la carrera y tomar un almuerzo, él y el amigo con el que pernoctaba han emprendido el viaje de vuelta y sobre la hora de comer han llegado a Almassora. "Ya fui el otro día, pero esta semana volveré a la ermita y a la capilla de Santa Quitèria para darle las gracias. Y, por supuesto, tampoco puedo olvidarme de San Fermín, que me ha echado tres o cuatro capotes este miércoles por la mañana", explica Pablo Gil.