Dues vegades regina, el somni perllongat de Sonia González en Moncofa

Hi ha experiències que són tant breus com intenses. Entre elles, bé podria estar la de ser regina de les festes d’un municipi. Les joves que ostenten eixa responsabilitat coincideixen a assenyalar que, malgrat que ho fan per un any, passa molt ràpidament, llevat d’excepcions com la que protagonitzarà la regina de Moncofa.

Sonia González va rebre els distintius que la situaven al capdavant de la festa del seu poble l’estiu passat. Res aleshores la va fer imaginar que anava a poder perllongar una vivència que, com és normal, tenia data de caducitat. Concretament, la de hui, quan havia de celebrar-se l’acte de presentació de la seua substituta, però donat que no s’ha presentat cap candidatura, Sonia es mantindrà com a regina un altre any.

Arribats a este punt, recorda tal dia com el de hui el juliol de 2024 i assegura que «la veritat és que el temps passa molt de pressa i aquell dia, tenia els nervis a flor de pell, perquè la responsabilitat era màxima i no podia fallar cap detall». Quan enmig d’una ovació «vaig pujar a l’escenari i vaig veure a tota la meua família, amics, a les regines d’altres pobles convidades, així com a tants veïns, els batecs del cor anaren a més».

El moment més intens, recorda, va ser quan l’anterior regina, María Murria, «em va imposar la banda. No es pot explicar, cal viure-ho».

Pel que fa a este any de regnat, resum que «no l’oblidaré mai, perquè ha sigut molt especial per a mi, donat que he pogut representar al meu estimat poble en cadascun dels esdeveniments festius als quals he estat convidada». Han estat dotze mesos en els quals «he fet amistats que sempre portaré al cor». I destaca un moment entre molts altres: La presentació de la regina de les Alqueries, perquè «he fet una amistat que em quede per sempre» i perquè anava a ser l’última presentació del regnat.

Segona oportunitat

I quan pensava que arribava el comiat, una nova oportunitat s’obri per a esta jove, que reconeix en la circumstància que li ha tocat viure un fet «impensable». Ella mateixa exposa que «des que el 1995 es va reprendre la figura de la regina de les festes patronals, cada any hi ha hagut nova regina i cort d’honor». L’únic detall que canviava era el nombre de festeres.

«Enguany, la sorpresa ha sigut que no ha hagut candidates», remarca, raó per la qual «tornarem a representar les festes de Santa Maria Magdalena». I davant d’eixa possibilitat inèdita, admet que «em fa molta il·lusió reviure cadascun dels moments en cadascuna de les festes, però per damunt de tot, en les de la Magdalena de Castelló, amb el Pregó i l’ofrena a la Mare de Déu del Lledó».