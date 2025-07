Vecinos del edificio okupado en la calle Alfondeguilla de la Vall: «Son tres años de pesadilla»

En noviembre del 2024, un edificio de la calle Alfondeguilla de la Vall d’Uixó se convirtió en noticia después de que los vecinos denunciaran que desde hacía más de dos años estaba okupado en su totalidad y utilizaban el barranco de Aigualit como su vertedero particular, llegando a acumularse kilos y kilos de residuos de todo tipo, que el Ayuntamiento tuvo que limpiar.

Meses después, la basura ha vuelto a aparecer, aunque de momento en pequeñas cantidades, pero más allá de este problema sanitario y medioambiental, los vecinos se han visto en la necesidad de volver a hacer público su caso porque «llevamos soportando tres años de pesadilla sin que nadie haga nada», afirma uno de los residentes de esa misma calle.

Tras visibilizarse el caso, hubo algunos movimientos, como el corte de la luz a la que estaban enganchados. La gente que habita el inmueble, que en su día se vio inmerso en un procedimiento legal y ahora se cree que es propiedad de alguna entidad bancaria, va cambiando. Lo que sigue igual, según los denunciantes, es el problema de convivencia, que ya es rutina.

Desde hace tres años, cuando el inmueble fue tomado por primera vez, las molestias han sido constantes. Gritos, peleas, discusiones y música alta hasta la madrugada son tónica habitual y se han convertido en una «insoportable» cotidianeidad, que se ha visto agravada con la llegada del calor.

«Somos gente trabajadora, que siempre hemos vivido en paz porque esta ha sido una zona muy tranquila del pueblo, pero todo eso se ha acabado», incide uno de los afectados. Explica que en plena ola de calor «dormimos con las ventanas cerradas y las persianas bajadas, porque no se puede aguantar. Cuando más actividad tienen es por la noche, hasta las tantas».

Sin luz y sin agua, según explican quienes los sufren, parece ser que todos las pisos del bloque están okupados, hay tres por planta. Viven con las ventanas abiertas «y se oye todo, desde las conversaciones telefónicas hasta las discusiones».

Hace un par de días, relata uno de los afectados, escucharon a una mujer gritar «decía algo así como deja de grabarme, llamamos a la policía y nos dijeron que no podían ir porque no servía de nada».

Desamparados e impotentes

El malestar generalizado tiene que ver, según los vecinos, con la impunidad de los okupas y la indefensión de quienes los sufren, «la ley protege sus derechos, pero no los nuestros, que pagamos nuestros impuestos y cumplimos todas las leyes», lamenta la misma fuente, que además incide en que «nosotros tenemos que escondernos, no podemos decirles nada, pero ellos hacen lo que quieren, porque no se preocupan por estar bien con la gente, les da igual».

Piden al Ayuntamiento un mayor control del edificio, «no pueden entrar dentro, está claro, pero sí que pueden identificar a todo el que entra y sale, para que sientan que no pueden campar a sus anchas». Insiste en que «es muy injusto que nosotros hayamos perdido calidad de vida, que tengamos que resignarnos a sufrir esta situación y nadie nos proteja ni se preocupe por nuestro bienestar».