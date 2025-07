La Vall instala cámaras móviles para frenar los vertidos de voluminosos

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó ha puesto en marcha las medidas coercitivas que anunció recientemente para poner freno a los vertidos de voluminosos en el casco urbano que siguen produciéndose, pese a ser ilegales. En concreto, confirman que han adquirido dos cámaras de videovigilancia móviles, con el propósito de identificar a quienes están detrás de estas conductas incívicas.

El concejal de Medio Ambiente, Marc Seguer, ha explicado este lunes que estos dispositivos «se irán trasladando de un lugar a otro», para abarcar la mayor área posible. Estarán controlados por la policía.

Seguer incide en lo ya reconocido por el Ayuntamiento hace unas semanas, cuando el edil de Servicios Públicos, Fernando Daròs, señaló que esta problemática se ha agravado los últimos meses. Una situación que resulta incomprensible si se tiene en cuenta que la ciudadanía tiene a su disposición un servicio gratuito de retirada de este tipo de residuos.

El concejal de Medio Ambiente insiste en que deshacerse de los típicos trastos domésticos es tan sencillo como llamar al teléfono 964690247 para solicitar la retirada, «y en un máximo de 48 horas se concierta una cita para recogerlos en la misma puerta de la vivienda que lo solicita». La otra opción, también gratuita, es llevarlos al ecoparque.

Los inconvenientes van más allá de la simple actitud incívica de no respetar las normas establecidas para toda la ciudadanía para garantizar la convivencia. Seguer expone que al abandonar los residuos en la vía pública «impiden la movilidad por las aceras, especialmente de las personas en silla de ruedas o con carros de bebé; afectan al paso de vehículos cuando invaden la calzada, hay peligro de hacerse daño por parte de niños o mascotas y generan mala imagen y focos de insalubridad».

El uso de las cámaras de vigilancia no es una novedad. El Ayuntamiento ya contaba con uno de estos dispositivos del que lleva haciendo uso desde hace varios años. Ahora se ha ampliado la cobertura con la compra de nuevas cámaras.

Impondrán sanciones

Cuando la concienciación y las medidas para facilitar la retirada de los voluminosos no funciona, no queda más remedio que imponer sanciones. Seguer incide en que «es importante la concienciación ciudadana», pero a quien no atienda a las normas básicas, les advierte que «las multas por depositar residuos incontrolados en la vía pública pueden llegar hasta los 3.500 euros».

La Vall mantenía hasta la pandemia un servicio de retirada mensual de voluminosos, que eliminó por su mal uso. Pese a que se establecía un único día, había vecinos que los sacaban de manera aleatoria cualquier día.