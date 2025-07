Cerrada al baño una importante playa de Castellón tras detectar chapapote en el agua

La playa urbana del Fortí de Vinaròs, la más extensa de la capital del Baix Maestrat, ha tenido que ser cerrada este martes al baño debido a la presencia de petróleo crudo o chapapote en sus aguas. Han sido unos bañistas quienes han detectado la presencia de alquitrán mientras se bañaban, alrededor de las 10.45 horas de la mañana, según ha informado un miembro del servicio de salvamento.

A partir de ese momento, se ha establecido el protocolo de playas para cerrarla al baño como medida preventiva.

La playa del Fortí está cerrada al baño. / Javier Flores

Los miembros del Servicio de Salvamento han estado desde entonces informando a los posibles bañistas de que no podían disfrutar del mar, y tan solo del sol en la arena. Al mediodía, cuando la playa suele estar llena de gente, presentaba una presencia de gente más bien primaveral que estival.

Sin embargo, no ha sido cerrada la playa de Fora Forat, contigua a la del Fortí, al no haberse detectado la presencia de chapapote en esta playa, y tampoco en ninguna otra de las múltiples calas que tiene Vinaròs a lo largo de su costa, aunque no se descarta que pueda detectarse en las próximas horas y alguna de ellas tenga que ser cerrada también al baño.

Un miembro del servicio de salvamento, con una muestra de chapapote. / Javier Flores

Comunicado del Ayuntamiento

Aunque la playa ya permanecía cerrada al baño desde hacía varias horas, el Ayuntamiento de Vinaròs ha emitido un comunicado alrededor de las 15.00 horas informando de este cierre “por la presencia de restos de hidrocarburos en el agua”. Según este comunicado, los operarios de Salvamento y Socorrismo han detectado la presencia de estos hidrocarburos en el agua de la playa del Fortí y de acuerdo con el protocolo de emergencias en las playas, desde el mismo servicio de Salvamento y Socorrismo se ha informado a la Policía Local y después de confirmar la presencia de restos se ha procedido al cierre al baño, como establece el protocolo”.

Posteriormente se ha contactado con la Direcció General de l’Aigua de la Generalitat Valenciana, que ha confirmado la decisión correcta por parte del Ayuntamiento indicando este organismo que la playa debe permanecer cerrada al baño y que durante este martes y el miércoles se realizarán las correspondientes analíticas para comprobar la calidad del agua y la presencia de hidrocarburos y se decidirá si se puede volver a reabrir al baño, siguiendo el protocolo establecido.

Otros episodios por cierre, aunque no por hidrocarburos

No es la primera vez que en Vinaròs se cierra una playa por contaminación, aunque en anteriores ocasiones no fue por la presencia de hidrocarburos. En julio de 2024 la playa Saldonar ya fue cerrada al baño durante 4 días debido a los altos niveles de bacterias detectados en el agua en los análisis realizados. En ese caso, los motivos fueron las intensas precipitaciones de los días anteriores y al estar esta playa cercana a un barranco.

Y en agosto de 2018 la playa de Fora Forat, contigua a la del Fortí, y muy próxima a la desembocadura del río Cervol, también tuvo que ser cerrada al baño por la presencia elevada de bacteria esterichia coli.