Educació inicia la tramitació per a ampliar l’escola de Vall d’Alba

La Conselleria d’Educació inicia la tramitació per a ampliar i adequar l’escola de Vall d’Alba. El primer pas que ha donat és licitar la redacció del projecte i la direcció de les obres del CEIP l’Albea per un import de 417.676,57 euros. Aquest contracte no inclou l’execució dels treballs com a tal, que hauran d’eixir en un altre concurs.

La intervenció està dividida en dos grans fases. Per una banda, la rehabilitació de l’edifici que es troba situat en el sud-oest de la parcel·la, que destaca per la seua antiguitat, singularitat i valor tradicional. L’objectiu és mantindre la seua estructura de murs dins del possible i millorar l’espai per a assolir els màxims estàndards d’eficiència energètica.

Per altra, l’actuació inclou la demolició de l’immoble situat al nord-oest, que permetrà construir noves dependències que no caben en el primer edifici. Aquesta fase lògicament implicarà el desallotjament de tot l’alumnat i el seu professorat durant les obres.

La intenció amb el projecte és que puguen cabre 450 alumnes a les instal·lacions del CEIP l’Albea.

L’alcaldessa, Marta Barrachina, valora «molt positivament» la decisió de la Conselleria d’Educació per contractar la redacció del projecte i recorda la «importància» de què la Generalitat «escolte les demandes dels municipis i faça passos ferms per a habilitar solucions reals». «L’ampliació de l’escola, que actualment acull a prop de 300 estudiants, és una necessitat urgent que respon al creixement poblacional i a la voluntat compartida d’oferir al nostre alumnat unes instal·lacions d’acord als estàndards actuals de qualitat i confort», argumenta.

Barrachina reivindica que fa anys que treballen «amb responsabilitat i constància per a fer realitat aquest nou col·legi» i ara donen un pas més que els apropa a eixe objectiu. «Invertir en educació és invertir en el futur del nostre municipi», assenyala, a la vegada que reafirma el compromís de l’equip de govern local per a seguir defensant els interessos de les famílies, del professorat i, sobretot, de l’alumnat de Vall d’Alba.