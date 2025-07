L'alcalde de Morella renuncia al pressupost 2025 i desafia a l'oposició a presentar una moció de censura

L’alcalde de Morella, Bernabé Sangüesa, anuncia que no tornarà a presentar proposta de pressupost per aquest any i deixa oberta la possibilitat de sotmetre’s a una moció de confiança, com li ha reclamat el PP en els últims mesos.

L’Ajuntament es troba sense comptes actualitzats després del rebuig en l’últim ple del càlcul econòmic presentat pel govern local en minoria d’Independents per Morella. L’oposició, formada pel Partit Popular, que va fer primer edil a Sangüesa fa dos anys però sense aplegar a cap acord de governabilitat, i el PSPV van votar en contra del pressupost al·legant falta d’informació i de consens.

Aquest dijous es celebra ple ordinari i l’alcalde avança que els comptes 2025 no estan a l’ordre del dia: «Se’ns ha tirat l’any damunt. Si volem presentar nous pressupostos primer cal enviar-los al Ministeri per a la seua aprovació prèvia, i amb tot, ens aniríem a l’últim trimestre de l’any. Ja no té sentit», en referència al procediment obligatori a causa de la intervenció parcial del consistori.

Sangüesa admet que «no descartem cap opció» pel que fa a la governabilitat del municipi i ha insistit que l’oposició «també pot presentar una moció de censura». «Si volen bloquejar el govern, que ho facen obertament», afirma.

Tot i la pròrroga pressupostària, el primer edil ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat a les associacions locals, assegurant que «cobraran com els vam prometre». Recalca que l’Ajuntament treballa en fórmules com l’ampliació de crèdit i reconeix que ha sigut necessari reduir l’import de les ajudes per a ajustar-se a la realitat financera municipal. «Hem parlat amb totes i han entés la situació delicada», assenyala.

En el ple del dijous també s’aprovaran els festius locals per a 2026, decidits amb la nova plataforma de participació ciutadana. Les dates triades són el 7 de gener i el 20 de març, amb 72 vots emesos. Tot i que la participació ha sigut baixa, l’alcalde ho atribueix a la necessitat de registre i verificació d’identitat: «Juntament amb els pocs dies per a votar, ha influït». Tot i això, creu que l’eina «anirà guanyant força a mesura que es convoquen més consultes per a la ciutadania».«Ara hi ha garanties, i això redueix la participació inicial, però és un pas endavant en la participació democràtica», conclou.