Compromís demana protegir els principals jaciments paleontològics dels Ports com a BIC

Compromís ha registrat una moció a la Diputació de Castelló per sol·licitar a la Generalitat Valenciana la declaració com a Bé d’Interès Cultural (BIC) dels principals jaciments dels Ports, en concret, del jaciment paleontològic ANA de Cinctorres, així com dels jaciments adjacents del seu entorn, en la categoria de Zona Paleontològica, tal com preveu la Llei del Patrimoni Cultural Valencià.

Situat a la comarca dels Ports, el jaciment ANA representa un dels espais paleontològics més importants de la Comunitat Valenciana i del sud d’Europa. Des del seu descobriment l’any 1998, s’hi han desenvolupat vuit campanyes d’excavació oficials, que han donat com a resultat la recuperació de 935 fòssils de dinosaures (teròpodes, ornitòpodes i sauròpodes), cocodrils, peixos, invertebrats i restes vegetals del Cretaci inferior (fa entre 126 i 127 milions d’anys). Aquest conjunt ha consolidat ANA com un referent dins de la Formació Argiles de Morella.

“Estem davant d’un tresor paleontològic de valor incalculable. Protegir-lo com a BIC no és només una obligació legal, sinó una oportunitat per consolidar el seu ús científic, educatiu i turístic, generant activitat econòmica i desenvolupament local sense renunciar a la sostenibilitat”, afirma el portaveu de Compromís a la Diputació, David Guardiola, que afegeix “per això, estem treballant i aspirem a arribar a un acord amb la resta de grups de la Diputació”.

Per la seua banda, amb l’objectiu de reforçar aquesta proposta i garantir la seua protecció a nivell autonòmic, la diputada i delegada de Cultura de Compromís a les Corts Valencianes, Verònica Ruiz, ha anunciat que també portarà aquesta iniciativa al parlament valencià.

“No podem deixar perdre un espai amb aquest valor patrimonial, científic i educatiu. El jaciment ANA representa una oportunitat per al territori i ha de comptar amb el reconeixement institucional que mereix. Per això, des de Compromís traslladarem aquesta proposta a les Corts per garantir la seua tramitació i protecció efectiva com a Bé d’Interès Cultural”, ha destacat Ruiz.

De fet, un dels moments clau ha estat la descoberta, l’any 2023, del Protathlitis cinctorrensis, una nova espècie de dinosaure carnívor del grup dels espinosàurids, identificada i publicada a la prestigiosa revista Scientific Reports. Aquest treball s’ha situat entre els 100 articles científics més descarregats a nivell mundial, i el dinosaure ha estat reconegut internacionalment, formant part del Dinosaur Safari del Zoo del Bronx a Nova York.

A banda de la seua rellevància científica, el jaciment ANA ha esdevingut un recurs educatiu, cultural i turístic de primer ordre, gràcies al projecte Cinctorres-Dinomania, que inclou un museu paleontològic, rutes senyalitzades i una àrea d’interpretació accessible. Una iniciativa que afavoreix la lluita contra la despoblació, mitjançant un turisme sostenible i de qualitat, i que ha atret l’interès de centres escolars, institucions científiques i mitjans de comunicació d’arreu del món.