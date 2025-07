Benassal avança en el muntatge artesanal de la seua històrica plaça de bous

Benassal ha iniciat els treballs manuals per al muntatge de la seua emblemàtica plaça de bous de fusta, una construcció efímera que, cada estiu, esdevé símbol del patrimoni festiu, etnològic i cultural del municipi i de la Comunitat Valenciana.

Amb més d’un segle d’història, aquesta infraestructura singular es construeix artesanalment gràcies a la col·laboració de personal municipal i veïnat amb experiència, que uneixen esforços i coneixements heretats de generació en generació.

La plaça de bous de Benassal està reconeguda com a Bé d’Interés Cultural Immaterial segons la Llei 6/2015 de la Generalitat Valenciana, que protegeix tant les places portàtils com els festejos taurins tradicionals com a part del llegat festiu i etnològic de la Comunitat Valenciana.

Patrimoni i identitat

“L’alçament de la nostra plaça de bous és molt més que una tasca constructiva, és una expressió viva de la identitat de Benassal i un llegat que volem preservar com a part essencial del nostre patrimoni”, ha subratllat l’alcaldessa, Elia García Colom.

Durant les Festes Patronals, la plaça no només acull actes taurins, sinó també concerts, activitats culturals i iniciatives lúdiques, convertint-se en un espai de convivència i celebració per a veïns i visitants. Amb el muntatge en marxa, el municipi enceta el compte enrere per a unes festes que tornaran a omplir els carrers de tradició, orgull col·lectiu i cultura viva.