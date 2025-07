Betxí impulsa la millora del Centre d’Envelliment Actiu amb una inversió de 132.500 euros

L’Ajuntament de Betxí ha iniciat el procediment de licitació de les obres per a millorar i adaptar el Centre d’Envelliment Actiu amb l’objectiu de fer-lo més inclusiu i accessible. El projecte compta amb un pressupost total d’uns 132.500 euros i un termini d’execució estimat de dos mesos i mig. Les empreses interessades poden presentar les seues ofertes fins al 7 d’agost de 2025, mitjançant un procediment obert simplificat.

L’actuació està subvencionada amb prop de 83.500 euros procedents del programa d’ajudes de la Generalitat Valenciana per a l’eliminació de barreres arquitectòniques en edificis públics destinats a persones majors.

L’alcaldessa de Betxí, Carla Nebot, ha assenyalat que “este projecte és un pas important per garantir que el nostre Centre d’Envelliment Actiu siga un espai realment accessible i funcional per a totes les persones majors”. A més, ha destacat que “la nostra prioritat és cuidar i dignificar els espais públics que tenen un ús social clau, i això implica fer-los accessibles, segurs i adaptats a les necessitats actuals”.

Actuacions previstes

Entre les principals actuacions previstes, s’inclou la creació d’un itinerari adaptat des de la via pública, la construcció d’un nou accés a la zona de menjador i la instal·lació d’una rampa exterior. També es milloraran els espais interiors per fer-los més funcionals, amb zones diferenciades per a cuina, despatx multidisciplinari, menjador, aula TIC i sala de reunions.

Finalment, es revisaran les instal·lacions existents i s’adaptarà un dels lavabos per a garantir-ne el compliment de la normativa d’accessibilitat. L’objectiu global de l’actuació és assegurar un accés universal i segur per a les persones majors usuàries del centre.