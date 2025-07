Rafael Albert, alcalde de Orpesa: "Son muchos años ya y mi intención es terminar aquí mi etapa política"

¿Qué balance hace de este primer mes como alcalde?

Muy intenso, me está llamando mucha gente que quiere hablar conmigo. Iré atendiendo a todos y escuchando las necesidades que quieran exponerme para poder solucionar todo lo que sea posible. Internamente, estoy pendiente de la gestión en el Ayuntamiento para mejorar el servicio a los ciudadanos.

¿Ha logrado avanzar ya o desbloquear algunos asuntos?

Apenas hace un mes que estoy en el cargo, pero aun así, entre otros asuntos importantes, se ha conseguido desbloquear el expediente para poder abrir al tráfico la carretera de la cornisa y se ha firmado el contrato de obras de reparación de conducción de agua potable de la urbanización El Balcó, como lo más significativo. Como usted ya sabe, mi implicación ha sido y seguirá siendo máxima.

¿Qué reuniones importantes ha mantenido y qué temas se trataron en ellas?

He mantenido una reunión en el Ministerio de Transición Ecológica de Madrid y en el Servicio Provincial de Costas Castellón por la regresión de la costa; otra con la delegada del Consell donde se trataron varios temas, con el conseller de Medio Ambiente y el director general de Costa sobre el proyecto de la playa verde y la problemática de los jabalíes. También he hablado con la Conselleria de Educación para impulsar el nuevo colegio de Amplàries y con la Conselleria de Sanitat por el nuevo centro de salud.

¿Cuáles son los asuntos a los que ha dado mayor prioridad?

Solucionar las carencias que tiene el municipio, como es el servicio de limpieza en las calles y el alumbrado, ambos fundamentales. También estoy focalizado en resolver la falta de personal del Ayuntamiento, tan importante para poder agilizar todos los trámites de los ciudadanos en el día a día.

¿Qué iniciativas destacaría como urgentes en estos dos años?

Queremos inaugurar el ecoparque, que aún no se ha empezado, pero ya estamos con la licencia. Es fundamental que comiencen las obras del nuevo centro de salud, porque el actual no responde a lo que necesita Orpesa. También está previsto el parque de bomberos, y otro proyecto importante es la Playa Verde, que contempla ampliar el paseo del camino de los elefantes y crear una zona de juegos. Es un orgullo tener esa franja de césped entre la arena y los edificios, no hay muchos municipios que puedan decir lo mismo.

¿Cómo está el proyecto del parque de bomberos?

Todavía no ha comenzado, pero se acometerá por fases. Estuve hablando con el diputado recientemente y, aunque no estará todo concluido en estos dos años, lo importante es que empiece. Estoy orgulloso porque será el parque más grande de la provincia y seguro reforzará aún más la seguridad.

¿Le ilusiona volver a ser alcalde?

Yo he estado ya 20 años y nueve meses como alcalde. Entré en 1991 y, si no pasa nada, terminaré este periplo, sumando 22 años en total (en varias etapas). Son muchos ya y mi intención es terminar aquí mi etapa política. Tendría que pasar algo muy grande para volver a presentarme, pero no entra en mis planes. Tengo 73 años y acabaré con 75.

¿Qué logros destacaría de su extensa trayectoria?

Estoy orgulloso de muchas cosas. La carpa multiusos, el Espai Cultural, la escuela infantil, el instituto, la avenida de la Plana, las obras del casco antiguo con planes de inversión como el plan Impulsa, la biblioteca… Hemos crecido mucho como municipio.

¿Qué ocurrió con la residencia de mayores, que ha sido siempre otra de las prioridades y parece que se ha estancado el proyecto?

Estábamos en el puesto 98 en la lista de espera. Con el anterior gobierno autonómico solo se hicieron dos en ocho años. Así que decidimos aprovechar ese solar para el nuevo centro de salud, que sí es viable. Pero seguimos buscando otro espacio y otras fórmulas para tener una residencia, quizá con participación mixta público-privada.

Y para finalizar esta entrevista... ¿Qué valoración hace de la relación con sus socios de gobierno?

Yo creo que ha habido lealtad institucional entre mi grupo y el de Vox. Durante la primera parte del mandato, con Araceli de Moya (Cs) de alcaldesa, ella hizo lo que creyó conveniente y nosotros nunca pusimos pegas. Me lo comentaba todo. Espero que sigamos igual, hablando y resolviendo juntos cualquier diferencia. No tengo dudas de que estos partidos, tanto Vox como Ciudadanos, continuarán trabajando en la misma línea.