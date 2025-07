Benicarló renova una canonada d'aigua potable en estat crític que dona servei a 4.000 vivendes

L'Ajuntament de Benicarló anuncia la renovació integral de la canonada d’aigua del carrer de Peníscola, una infraestructura clau en el subministrament municipal. El projecte, aprovat recentment per la Junta de Govern, suposarà una inversió de prop de 250.000 euros i afectarà a 350 metres de traçat, incloent la substitució de totes les escomeses.

Així ho ha anunciat avui el regidor de Medi Ambient, Borja Castell, que ha explicat que «es tracta d’una canonada de fibrociment amb més de 40 anys d’antiguitat que ja ha patit diverses avaries importants, com la que va deixar sense aigua una part del barri fa any i mig». Castell ha destacat que aquestes actuacions, tot i no ser visibles, «tenen una incidència directa en el benestar de la ciutadania» i ha subratllat que «la millora del rendiment de la xarxa repercutirà en un servei més eficient i sostenible».

Les obres començaran el mes de setembre i tindran una durada prevista de sis mesos. Mentre duren els treballs, se suprimiran les dos línies d’aparcament del carrer de Peníscola però s’intentarà garantir la doble circulació per aquest vial, que és una de les entrades principals a Benicarló.

Des de l’empresa concessionària del servei d’aigua, Sorea, el seu responsable d’operacions, Martín Ruiz, ha valorat molt positivament la celeritat del consistori per impulsar l’obra. «Parlem d’una canonada crítica que dona servei a unes 4.000 vivendes i a centres com el Family Park, una residència o un centre de salut». Ruiz ha recordat que «aquesta canonada ja ha patit avaries greus en els darrers anys i aquesta renovació era imprescindible».

Ruiz també ha explicat que «abans de començar les obres, hem iniciat una fase prèvia de renovació de vàlvules per tal de millorar la pressió d’aigua a la zona, que habitualment registra problemes durant l’estiu».

Inversió en renovació de canonades

Tal i com ha recordat el regidor de Medi Ambient, «durant els dos primers anys de legislatura, la Regidoria de Medi Ambient ha invertit quasi mig milió d’euros en la renovació de canonades i escomeses».

«Entre les obres del barri de Sant Bartomeu, les de la Mar Xica, les del carrer de Sant Francesc i ara les del carrer de Peníscola, la inversió en la millora de les infraestructures ha estat una constant», ha dit Borja Castell.

«Es tracta d’una inversió molt necessària, i reconec que insuficient, per això hem de seguir apostant per infraestructures subterrànies modernes que garantisquen un bon servei i eviten costos afegits per al ciutadà», ha assegurat el regidor.