Vecinos de Peñismar se oponen al párking disuasorio de La Cardona en Peñíscola

La reciente adjudicación de las obras para construir un párking disuasorio en Peñíscola no ha gustado a algunos vecinos de la zona de Peñismar en Peñíscola.

El párking estará ubicado en la zona de La Cardona, un terreno de más de 20.000 metros cuadrados que conecta la carretera Peñíscola-Benicarló con la urbanización Peñismar.

Los vecinos de esta zona residencial, situada al norte de Peñíscola, denuncian que la construcción del nuevo parking provocará inundaciones, aumento del tráfico rodado en la calle Huesca y accidentes. Desde la plataforma vecinal Peñismar en lucha convocaron la asistencia al pleno del pasado jueves para mostrar su descontento ante la construcción de este parking.

Con el fin de dar a conocer todos los detalles del proyecto, el Ayuntamiento de Peñíscola convocó una reunión informativa en el salón de plenos, que tuvo lugar ayer por la mañana. A ella asistió el concejal de Urbanismo, el secretario en funciones, el redactor del proyecto, una veintena de vecinos de distintas comunidades de Peñismar y el exconcejal del Ayuntamiento por el grupo de electores La Roca, Víctor Blasco, uno de los portavoces de la plataforma vecinal.

Detalles del futuro párking

Durante la convocatoria ciudadana pública, desde el consistorio se proporcionó todo tipo de detalles acerca del futuro párking disuasorio: cuáles serán sus accesos, el material de construcción que se empleará o el funcionamiento de las lanzaderas hasta el núcleo urbano.

El representante de la empresa redactora del proyecto, mostró las actuaciones del mismo y aseguró que “no modifican la inundabilidad”, pues no se ponen impedimentos físicos al flujo del agua, sino que el “cerramiento” perimetral se basa en arbolado, jardineras, bolardos y no se afecta negativamente a terceros, por lo que es compatible implantar el aparcamiento en esta zona y no se requiere de un estudio de inundabilidad.

La reunión tuvo una duración de 3 horas, durante las cuales los vecinos tuvieron turno de palabra para resolver todas las dudas y el Ayuntamiento fue contestándolas.