L’Alcora programa 150 actos para las fiestas del Cristo y seis toros de Carlos Núñez correrán el encierro

La corporación municipal de l’Alcora ha dado este lunes su visto bueno al programa de las fiestas del Cristo del 2025, que se desarrollarán del 23 de agosto al 7 de septiembre, y que incluye más de 150 actos, entre los que destaca el encierro que, como acaba de desvelarse, estará protagonizado en esta ocasión por seis toros cerriles de la histórica ganadería gaditana de Carlos Núñez.

La edila del área, Vanessa Periz, destaca el elevado número de actividades que se programan en todos los ámbitos, desde las culturales a la deportivas, pasando por las musicales, taurinas, religiosas, infantiles o para los mayores.

«Detrás de ese despliegue hay muchas horas de trabajo y una dedicación constante que permite que todo encaje», explica Periz, quien incide en que los festejos del Cristo «son, sobre todo, el reflejo de un pueblo que se implica». Es por ello que la concejala agradece «la labor de las comisiones de fiestas y toros, que trabajan con dedicación y de forma altruista para que todo esté a punto».

Asimismo, reconoce el «papel fundamental de las peñas, auténtico motor de las celebraciones», así como la colaboración de bares, pubs, clubs deportivos y entidades de la localidad. Y hace hincapié en «el trabajo de los compañeros y compañeras del equipo de gobierno y del área de Fiestas».

‘Bous al carrer’

Uno de los acontecimientos festivos más esperados es el encierro que, en esta ocasión, estará protagonizado por astados del hierro de Carlos Núñez, la divisa gaditana fundada en 1941 y que es una de las de mayor historia de la cabaña brava española. La carrera de cerriles será el 30 de agosto, a las 12.00 horas.

Ríofrío / Javier Nomdedeu

Desde la Comisión Taurina apuntan que los seis ejemplares, que pastan en la finca La Tapatana, ya esperan para ser embarcados y correr este encierro que, cabe recordar, a punto estuvo de no realizarse este año, a causa de los desajustes que se produjeron en el presupuesto municipal que, como explicó el alcalde, Samuel Falomir, a la asociación de peñas, el consistorio planteo no incluir este evento y adquirir únicamente dos toros porque el Ayuntamiento tuvo que adelantar 1,7 millones de euros para, entre otras obligaciones, pagar las obras de rehabilitación y ampliación del IES Ximén d’Urrea y de mejoras en polígonos industriales que tenía que abonar la Generalitat y no las hizo efectivas.

Al respecto, la Peña Platanera manifestó su interés por adquirir uno de los astados del encierro, por lo que, finalmente, el consistorio solo se hará cargo de cinco.

Con todo, tras esta reunión el ayuntamiento no tiro la toalla y la Comisión Taurina y la Concejalía de Fiestas trabajaron para completar el cartel taurino, en el que, en total, se exhibirán 15 morlacos.

Eventos para todos

En la programación del Cristo también destaca la proclamación de la reina y damas, que tendrá lugar en la tarde del viernes, 23 de agosto, en la plaza del Ayuntamiento. Además, el primer domingo será el concurrido concurso de paellas; el lunes, el homenaje a los más mayores y el paiporta; el miércoles, 27 la participativa Volta a Peu; el jueves, 28 de agosto la ronda a la reina y damas de la Rondalla L’Alcalatén y poetas locales y en la que se aprovecha para entregar el premio de la Mancerina Poética a la mejor poesía dedicada a representantes festivas; el sábado, 30 es la coronación de la reina y la multitudinaria cena y baile de gala en la Pista Jardín, además del encierro de cerriles.

El domingo, 31 la procesión del Santísimo Cristo del Calvario centrará la actividad festiva; el lunes, 1 de septiembre se realizará el homenaje del Club Taurino a la reina y damas y la mujer taurina del año; y a partir del martes arranca la semana de bous al carrer.

Por su parte, Reincidentes y el Mägo de Oz pondrán la música al concierto del sábado, 6 de septiembre. Y a estas actividades hay que sumar las que programan peñas, pubs y bares, con la actuación estelar de King África. Los festejos concluirán el domingo, 7 con el pregón infantil y una traca.