Curiosa aparición de una pareja de aves rapaces en una torre medieval de este pueblo de Castellón

Una pareja de nuevos y muy singulares vecinos ha ocupado uno de los rincones más emblemáticos del patrimonio histórico de Benassal. Se trata de dos lechuzas comunes que han elegido como hogar la Torre de la Presó, una construcción defensiva del siglo XIV adosada a la antigua muralla medieval del municipio.

La presencia de estas aves rapaces nocturnas no ha pasado desapercibida entre los vecinos. Según explica Adrián Colom, residente de Benassal y autor de las imágenes que han documentado esta aparición, "escuchábamos el sonido que hacían, pero no conseguíamos ver qué era porque se esconden mucho. Por la noche, como uno de los dos (creemos que la hembra) sale a cazar, el otro hace sonidos para avisarla de dónde está. No nos molestan para nada, pero son increíbles de ver".

Colom relata que los primeros avistamientos se produjeron hace unos diez días, aunque es posible que las aves lleven más tiempo en el lugar. Todo apunta a que se trata de una pareja estable, probablemente en plena fase de cría. "Siempre están juntos. Uno siempre se queda en el nido, y el otro sale a cazar. Es muy curioso", añade.

Imágenes de las lechuzas que han anidado en Benassal este verano. / Adrián Colom

La Torre de la Presó, testigo de la defensa templaria durante la Edad Media, se erige con planta cuadrangular, cuatro alturas almenadas, arcos de piedra, vigas de madera y una mazmorra en el sótano. Hoy, más de seis siglos después de su construcción, vuelve a cobrar vida de forma inesperada.

Un refugio ideal para estas rapaces

Las lechuzas comunes son aves de hábitos nocturnos que se alimentan principalmente de pequeños mamíferos, aves, insectos y reptiles. Se caracterizan por su rostro en forma de corazón —una estructura que canaliza el sonido hacia sus oídos—, su vuelo silencioso y su gran capacidad para adaptarse a entornos rurales y urbanos.

La elección de esta torre como nido no es casual: su estructura cerrada, la poca actividad humana en su interior y la altura ofrecen protección y tranquilidad, condiciones idóneas para la cría. Aunque anteriormente había nidos de otras aves, los vecinos sospechan que las lechuzas han desplazado a otras especies: "Antes se escuchaban otras aves, pero creemos que ya solo están ellas", comenta Colom.