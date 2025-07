Més de 100 aspirants per a 10 places de la Policia Local d'Almassora

L'alcaldessa d'Almassora, María Tormo, i la regidora de Seguretat Ciutadana, Silvana Rovira, juntament amb l'intendent de la Policia Local, José Alós, han desitjat sort als més de 100 aspirants a una de les 10 places d'agent del cos municipal de seguretat que l'Ajuntament ha convocat. Aquest matí de dimecres, en l'institut Vila-roja, s'ha celebrat l'examen psicotècnic.

“Estem avançant en aquest procés selectiu que busca incrementar la plantilla actual conformada per quasi 50 agents per a poder, d'aquesta manera, millorar la seguretat ciutadana, augmentant la vigilància i l'atenció policial”, ha explicat l'alcaldessa.

Cinc places de nova creació

En el procés de selecció de 10 places d'agent de la Policia Local d'Almassora set són per torn lliure, de les quals es reserven dues places per a dones i tres per torn de mobilitat. Aquesta convocatòria permetrà cobrir cinc places de nova creació, així com cinc que hi ha vacants.

Al respecte, la regidora Rovira ha recordat que, una vegada concloga tot el procés i es cree una borsa d'ocupació, el nombre de vacants a cobrir serà de huit, atés que aquestes tres últimes s'han produït quan la tramitació d'aquesta selecció ja s'havia posat en marxa. Per tant, finalment, a través d'aquest procés es cobriran 13 places.