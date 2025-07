Inquietud en la Vall por un depósito soterrado en la antigua empresa Stylsaft

Mientras la unidad del Seprona de Segorbe ya ha iniciado la investigación del caso de los residuos peligrosos que se acumulan en las instalaciones de la antigua empresa Stylsaft, en la Vall d’Uixó, en el Ayuntamiento persiste una especial preocupación tras haber tenido conocimiento de la existencia de una balsa o depósito subterráneo, del cual desconocen sus dimensiones y posible contenido.

Lo que comenzó hace algo más de una semana con una denuncia vecinal por malos olores provenientes de lo que pasaba por ser una parcela industrial abandona más, ha acabado evidenciando un problema medioambiental, en el que no pueden descartarse totalmente otros riesgos, al constatarse la presencia en su interior de numerosos productos contaminantes, a los que se suman otros restos de la actividad industrial no visibles en una inspección superficial, como el mencionado depósito, que podría no ser el único sistema de almacenaje soterrado.

Ex trabajadores han asegurado que la balsa, de grandes dimensiones, se utilizaba para suministrar agua para la limpieza del metal, pero también señalan a los vecinos que había algún depósito más para el gasoil «y no saben cómo estará». Indicios por un lado y sospechas por otro que no hacen más que justificar la preocupación manifestada por el Ayuntamiento. El edil de Medio Ambiente, Marc Seguer, insiste en que «todo esto genera mucha inseguridad», de ahí que apele a soluciones urgentes.

Al tratarse de una parcela privada, la única manera legal de acceder es con una orden judicial. Las fuentes consultadas por este periódico aseguran que con la investigación del Seprona en marcha, no será complicado conseguirla. De esta forma, se podrá realizar una inspección más exhaustiva para esclarecer cuáles son los peligros reales, visibles y ocultos.

Los vecinos siguen percibiendo malos olores, aunque no tan fuertes como los de los primeros días

Lo que es cierto, como confirmaron este miércoles los residentes en la zona, es que siguen sintiendo olores, a pesar de que el Ayuntamiento retiró uno de los depósitos exteriores, el más pequeño, del que se creía que provenía la fuga que se apreciaba en los alrededores. «Sobre todo por la mañana y por la noche», aunque no tan intensa y molesta como la primera semana, detallan.

Y ello fundamenta la inquietud que todo este caso genera en el consistorio, porque «no sabemos lo que hay». Si bien es cierto que las mediciones exteriores realizadas por los bomberos descartaban riesgo de explosión o contaminación del aire, Seguer insiste en que «solo estaremos tranquilos cuando tengamos la certeza de que no hay nada más que ahora no vemos o no podemos comprobar».

Coste repercutido

Una vez se determine sin ningún género de duda a qué administración pública, Ayuntamiento o Generalitat, le compete intervenir en el caso de que no lo hagan los responsables legales, se podrá entrar, inspeccionar y limpiar toda la parcela, eso sí, el coste generado se repercutirá a los últimos dueños.

Como ha explicado estos días el Ayuntamiento, las instalaciones del Toledo, como el resto de unidades productivas de la empresa cuando entró en concurso de acreedores en el 2018, fueron subastadas, pero nadie se interesó, por lo que cualquier responsabilidad que se derive de su estado actual, se imputará legalmente al último consejo de administración.