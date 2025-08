Emotivo adiós de un cura que deja su parroquia en Castellón tras 20 años: “Lloré mucho, pero es la voluntad de Dios”

Mosén Cristóbal Zurita ha sido párroco de la iglesia de Santa Magdalena de Vinaròs durante más de 20 años.

A principios de septiembre, siguiendo la reestructuración realizada por obispo de la diócesis de Tortosa, Sergi Gordo, dejará de serlo para trasladarse a Càlig y Santa Magdalena, y también para ejercer como capellán para brindar apoyo espiritual a pacientes y familiares en el hospital de Vinaròs.

«Lloré mucho cuando me comunicaron el cambio, pero es la voluntad de Nuestro Señor. Hace 20 años, Dios me envió a través del obispo a Vinaròs, y ahora me envía también mediante el obispo a Càlig, Santa Magdalena y el hospital. Asumo el cambio con ilusión. Llegué a Vinaròs con 48 años, y ahora tengo ya 69. Hemos creado mucha comunidad en la parroquia de Santa Magdalena, siempre con una relación muy próxima y cordial, y me siento orgulloso».

El carisma de mosén Cristóbal le ha hecho ganarse el carino de los vecinos de Vinaròs. / Javier Flores

Con todo, reconoce que «nuestra tarea es eclesial, no es particular, y ahora toca servir en otro lugar. Evidentemente, ponemos nuestro talante en lo que hacemos, pero ahora es momento de empezar a conocer nueva gente. Me iré de Vinaròs contento y satisfecho».

"Hace 20 años, Dios me envió a través del obispo a Vinaròs, y ahora me envía también mediante el obispo a Càlig, Santa Magdalena y el hospital" Mosén Cristóbal Zurita — Sacerdote

Mosén Cristóbal es sacerdote desde hace 44 años, desde que el 1 de mayo de 1981 fuera ordenado en su ciudad natal, Benicarló.

Empezó en prácticas durante 13 meses en Amposta, luego paso a ser vicario en Flix y, tras acabar la mili en Cáceres como soldado presbítero, fue trasladado a Bot (Tarragona), donde estuvo 10 años.

«Fue una década tan feliz que, tras ser trasladado a Amposta, durante los tres primeros meses solía soñar que volvía a Bot», explica.

Periplo y llegada

Tras un nuevo periodo de 10 años en Amposta, en el 2004 pasó a Vinaròs, en sustitución de mosén Miquel Romero. «Han sido 20 años muy intensos y me llevo recuerdos imborrables.

Mosén Emili Vinaixa y yo hemos tenido la suerte de poder celebrar en este tiempo el cuarto centenario de la llegada de la reliquia de San Sebastián. Ahora tengo que alzar el corazón e ir a otro sitio, conocer gente nueva, aunque algunos ya me conocen y hacer comunidad», señala.

Párroco muy peculiar y muy querido en Vinaròs, son muchas las personas que le han comunicado personalmente si se puede hacer algo para que se quede en la localidad. El sustituto de Zurita será Carlos Alberto París.

Como ha publicado los últimos días Mediterráneo, este no es el único cambio que genera malestar entre la feligresía, ya que la reestructuración en el seno de la diócesis de Tortosa también lleva a que el cura de Alcalà de Xivert, mosén Carlos Castán, deje la parroquia que ha sido su casa en los últimos 14 años. O también el de Morella, José Ángel Pitarch, tras 16 años.