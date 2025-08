Júlia Millán i Vera Nayen ja són les reines de les festes de Torreblanca

Torreblanca va viure dissabte un dels moments més esperats del calendari festiu amb la proclamació oficial de les seues reines i corts d’honor, que dona inici a les festes patronals 2025. Júlia Millán Barreda va ser proclamada reina major, i Vera Nayen Betoret, reina infantil, en un acte ple d’emoció i orgull col·lectiu. Es va acomiadar també el regnat d’Edel Sanchis i Pepa Fabregat, reines de 2024, a qui es va agrair la seua representació.

Amb gran afluència de públic, familiars i autoritats, es va presentar en societat les noves protagonistes i les seues corts: huit dames a la cort major i dotze a la infantil.

L’alcaldessa, Tania Agut, va felicitar-les i va destacar el seu paper com a símbol d’alegria i identitat. Per la seua banda, el regidor de Festes, Joel Antoni, va afirmar que «aquesta proclamació marca el veritable inici d’unes festes que cada any es viuen amb més il·lusió, i que aquest 2025 arriben amb força renovada. Júlia i Vera, juntament amb les seues corts, representen l’essència del que som: tradició, joventut i orgull de poble».

Torreblanca activa així el calendari festiu que, durant les pròximes setmanes, omplirà carrers de música, emoció i participació veïnal.