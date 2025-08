Malestar por las obras del PAI Playa Ciudad Jardín de Nules «en pleno verano»

Las obras de urbanización del PAI Playa Ciudad Jardín de Nules, retomadas recientemente tras salvar diferentes problemas, entre ellos un proceso judicial por una denuncia presentada por algunos propietarios afectados que la Justicia a dirimido a favor del Ayuntamiento, han generado un evidente malestar entre los vecinos de la zona. La razón, que después de meses paralizadas, se hayan retomado en verano.

Varias personas se han puesto en contacto con Mediterráneo para hacer público ese malestar, «porque hemos ido más de una vez y más de dos al Ayuntamiento y nadie nos ha tenido en cuenta».

El relato de los hechos se remonta a hace tres años, cuando se iniciaron las obras. Los afectados explican que este proyecto se ha activado y paralizado varias veces, la última en mayo del 2014, cuando la constructora abandonó la intervención, que no se ha retomado hasta finales del mismo mes de este año, para sorpresa de los residentes.

«Han estado once meses sin hacer nada, y en verano, cuando la gente llega a la playa, se ponen en marcha», indican. El principal problema, según denuncian, es que «la ordenanza municipal establece que a partir del mes de junio, en la playa no se pueden hacer obras», pero en este caso, «nadie se ha preocupado por hacer cumplir esa normativa».

Los vecinos que están veraneando en esta zona de la playa de Nules han convivido durante dos días con la maquinaria de asfaltado. / MÒNICA MIRA

Afirman que han ido varias veces a hablar con responsables municipales para trasladarles el sentir vecinal, «pero es obvio que no les hemos importado lo más mínimo». Durante todo el mes de junio, «hasta el día 30, hemos estado sufriendo desde buena mañana los ruidos de radiales y hormigoneras», pero lo que les llevó a querer hacer pública su situación fue que los días 30 y 31 de julio, «se pusieron a asfaltar».

Fueron dos jornadas completas, en los que pasaron «20 o 25 camiones bañera con alquitrán, que tenían problemas de paso porque en verano esto está lleno de coches, además de los ruidos y el polvo que levantaban, aquí no había quien descansase», a lo que concluyen que «por lo que se ve, aquí no todos somos iguales.

Aunque desde entonces ya no se está trabajando en la zona, los vecinos dicen querer visibilizar lo que ha pasado, porque remarcan que las ordenanzas son de obligado cumplimiento «para todos y en este caso no han hecho nada para proteger los derechos de quienes vivimos allí, nos hemos sentido totalmente ignorados», señalan, a la vez que afirman que «y las obras no se han acabado todavía».

El alcalde, David García, mencionó recientemente que faltará la instalación de las farolas, que se retomará tras el verano. El gobierno local tiene la confianza de que la urbanización se complete antes de acabar este año.