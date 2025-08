Més de 15.000 persones visiten la Fira del Llibre de Moncofa

Més de 15.000 persones han visitat la Fira del Llibre durant els tres dies que ha estat instal·lada al passeig marítim de la platja de Moncofa. Per a David Mateo, coordinador de l’esdeveniment, «recuperar la cita al mes d’agost ha sigut un èxit en tots els sentits, amb una mitjana de 5.000 assistents diaris, sense comptar la gran participació infantil en totes les activitats programades».

Les més de vint llibreries i editorials participants en aquesta onzena edició s’han mostrat molt satisfetes pels bons resultats de vendes. De fet, consideren que celebrar-la a l’agost, en ple estiu, ha sigut un «gran encert». Cal destacar també la presència de més de 40 escriptors.

Ilenia Begnozzi, regidora de Cultura, afirma que «Moncofa compta amb una de les millors fires del llibre de l’estiu, tant per nombre d’expositors com pel marc incomparable en què se celebra». Per això, ha assegurat que continuaran promocionant-la.

Per la seua banda, l’alcalde, Wences Alós, ha agraït la tasca de David Mateo, «que fa possible que cada any més llibreries i autors vulguen participar».