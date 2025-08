Benicàssim reforça la seguretat viària de la zona sud amb la creació de passos de vianants

L’Ajuntament de Benicàssim reforça la seguretat viària en la zona sud amb nous passos de vianants al carrer Apòstol Santiago. Amb aquesta iniciativa dona resposta a una demanda veïnal que es remunta a fa almenys dos anys.

L’objectiu és millorar la seguretat per a les persones en un vial estret i paral·lel a uns altres de tan transitats com Ferrandis Salvador i Doctor Fleming, on fins ara els encreuaments mancaven de senyalització horitzontal.

Els residents feia temps que alertaven del perill que suposava per als vianants l’absència d’aquests passos en diversos encreuaments. Tal com van denunciar a aquest periòdic, els vianants havien de desplaçar-se per un passadís pintat directament sobre l’asfalt, per on també circulaven vehicles, la qual cosa resultava especialment insegura durant la nit.

«A partir de la confluència amb el carrer Delícies i fins a la Curva, aquest vial enllaça amb almenys sis carrers de major amplària que mancaven completament de passos de vianants», explicaven els afectats. Encara que les voreres estaven adaptades amb rebaixes i rajoles tàctils, no hi havia cap senyalització horitzontal a l’asfalt, fet que presentava un risc evident, especialment per a les persones que tenen mobilitat reduïda.

Després d’haver-se atés la reivindicació, els veïns van remarcar la seua satisfacció, ja que la mesura «pot millorar clarament la seguretat viària dels vianants».

Des de l’Ajuntament, després de consultar amb la Policia Local, es va avançar fa setmanes que estava en marxa un pla per executar quatre noves zones per creuar segur en els punts més conflictius, com els encreuaments amb Bassot, Rafael Balaguer, Pintor Tasio i la Curva. Amb l’actuació recent, el carrer Apòstol Santiago compta ja amb passos de vianants que permetran un trànsit més segur per a residents i visitants.