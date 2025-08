El navarro Pedro Domínguez pincha en su estreno en el concurso de ganaderías de la Vall

La de les Penyes en Festes no es cualquier plaza. Bien lo saben en el mundo taurino y no es raro que lo sufran los ganaderos que participan en el concurso de la Vall d’Uixó por primera vez. Así ha sido en el estreno del navarro Pedro Domínguez, que en su día en este certamen ha ofrecido una tarde de vacas que dista mucho de lo que la afición y el jurado esperan.

Sus escasos 84 puntos lo dejan muy lejos de las posibilidades de acercarse siquiera al pódium, por mucho que queden muchas tardes por delante y que nunca pueda saberse lo que van a hacer las reses una vez en la plaza. Pero el adjetivo que resume la segunda jornada de concurso es aburrida.

Solo Cascabel, la vaca que ha salido en sexto lugar, se ha distinguido del resto con sus 16,5 puntos. Mejor que el de Arponero de La Paloma exhibido el domingo fue el papel de Trueno, el toro llegado desde Funes, que ha merecido 14 puntos.

Los puntos obtenidos solo describen una tarde, no una trayectoria. La organización destaca la calidad del hierro navarro y precisa que la tipología de los festejos puede cambiar mucho de un territorio a otro. Señalan que en el norte «no están acostumbrados a plazas tan grandes como la nuestra, con tantos obstáculos y estímulos».

Tras la tarde de vacas, la afición ha asistido a la exhibición de 'Garza', un toro de Isabel Flores. / Jose J. Monton

Puntuaciones de Pedro Domínguez en la segunda jornada de concurso. / LES PENYES EN FESTES

Sobre lo último, no hay que olvidar que la plaza de la Vall está conformada en su mayoría por cadafales, donde la animación de las peñas no decae aunque las vacas tengan poca motivación o el calor sea sofocante. Tampoco hay que obviar que el jurado de este concurso es conocido por su exigencia. No vale lo justo.

Si el primer día de concurso tres de las vacas de la Paloma despuntaron con un espectáculo ovacionado por los asistentes, cinco de las ocho de Pedro Domínguez no han sido capaces de alcanzar los 10 puntos. Y a excepción de la ya mencionada Cascabel, las que han superado esa barrera lo han hecho por los pelos, con los 11,5 puntos de Chula y los 10 de Blanca.

Más cerriles de los Flores

Y por si el domingo el espectáculo ofrecido por Samuel e Isabel Flores no hubiera sido suficiente tras protagonizar el encierro y tres exhibiciones matinales, tras la intervención de Pedro Domínguez, los cientos de personas que este lunes han llenado el coso vallero han podido volver a ver a Garza, uno de los de Isabel, esta vez en solitario.

El apartado taurino tendrá este martes una pausa para ceder protagonismo a dos platos fuertes: el concurso de paellas y, ya por la noche, el pasacalle y baile de disfraces