La Espuela exhibe el mejor toro del concurso de ganaderías de les Penyes de la Vall en su ecuador

Una de las novedades más destacadas del apartado taurino en la programación de les Penyes en Festes de este año era la inclusión en su cartel de ganaderías que hasta la fecha no habían tenido la oportunidad de probar su bravura en este concurso. Si el martes uno de esos estrenos fue el de Pedro Domínguez, de Funes (Navarra), en el ecuador del certamen, ha sido el turno de La Espuela, de l'Alcora.

La primera de Castellón de esta edición —que no la última—, ha sacado a la plaza el mejor toro hasta el momento. Y no ha tenido un papel cualquiera, no suele ser habitual que los machos ofrezcan un mejor espectáculo que las hembras, que se caracterizan por regla general por tener una mayor movilidad.

Este miércoles Negrillo, ha sido la excepción de esa regla, porque no solo ha dado el juego más destacado por ahora, también ha sido el mejor de la tarde con sus 20 puntos. Entre sus méritos, haber saltado varias veces el banco y haber trepado la pirámide, una perseverancia que valora especialmente el jurado.

Al finalizar, se ha exhibido otro de los toros de Isabel Flores que corrió el encierro del domingo. / Jose J. Monton

La sesión vespertina se ha cerrado con 105,5 puntos, con un espectáculo más entretenido que el del martes, pero muy lejos de la destacada exhibición de la Paloma del lunes.

Puntuación de La Espuela en el concurso de ganaderías de la Vall. / LES PENYES EN FESTES

Si a buena parte de las vacas de Domínguez les costó sumar 10 puntos, las de La Espuela han estado más acertadas, pero sin grandes alardes. La más valorada ha sido Mejicana, con 15 puntos. Como referencia de lo que está en juego en la Vall, hay que recordar que dos de las ocho vacas de La Paloma están por encima de los 30 puntos, y ninguna baja de los 12,5.

Solo tres más de l'Alcora han estado por encima de esa puntuación. La valoración de las otras cuatro ha sido insuficiente para tener serias opciones de tocar podium, porque no hay que olvidar que a la otra novedad del concurso, la participación de Alberto Garrido, de Torre d'en Besora, hay que sumarle la de los dos primeros clasificados del 2024, Laura parejo y Fernando Machancoses, y a priori, favoritos.