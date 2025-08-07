Almassora licita por 1,5 millones para cuatro años la limpieza de 25 espacios y edificios municipales

El Ayuntamiento de Almassora ha sacado a licitación el contrato de limpieza de edificios municipales por importe de 408.420,56 euros al año con una duración de cuatro ejercicios, lo que supone un valor estimado del mismo de 1.466.352,45 euros, según consta en la documentación publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Las empresas interesadas tienen hasta el próximo 20 de agosto para presentar sus propuestas. Entre los criterios de adjudicación evaluables figuran, entre otras variables, tratamientos especiales en profundidad para el adecentamiento de los pavimentos porosos de Ca la Vila y el Ateneu, una bolsa de horas gratuitas para cubrir necesidades sobrevenidas, la resolución de incidencias o la instalación de 60 contenedores higiénicos.

Entre las instalaciones que se incluyen en el contrato de limpieza de edificios municipales de Almassora está la comisaría de la Policía Local. / Mediterráneo

El objetivo de este contrato es mantener en perfectas condiciones de higiene un total de 25 espacios e instalaciones municipales, como el el ayuntamiento, la Casa de la Música, el parque vial, el Museo Municipal, el edificio de Servicios Sociales, el Espai Mercat, la biblioteca, la Casa de la Cultura, los diferentes centros sociales, el cementerio, el almacén municipal, el auditorio, el centro de formación o la comisaría de la Policía Local, entre otros.

Contrato para instalaciones deportivas

La licitación de este contrato se produce días después de que el Ayuntamiento haya puesto en marcha el nuevo contrato del servicio de limpieza y desinfección para mantener a punto las instalaciones deportivas municipales, cuyo importe de adjudicación asciende a 1.089.754,61 euros para el periodo comprendido entre 2025 y 2029.

Un total de cinco empresas concurrieron al proceso de licitación que concluyó con la adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa presentada por Serveo Facility Management S.A. En concreto, las tareas de limpieza comprenden a los campos de fútbol de Boqueres, al campo de fútbol José Manuel Pesudo, al trinquet, a la pista de patinaje, la piscina cubierta, la Garrofera y la pista de ciclismo.