Bañistas critican el «mal estado» del lavapiés de Els Terrers en Benicàssim
El consistorio recuerda que las reparaciones están en marcha y que funcionan con agua de mar
Vecinos y bañistas de la playa Els Terrers de Benicàssim manifiestan su indignación por el «mal estado» del lavapiés situado junto al puesto de socorrismo, que lleva semanas sin funcionar correctamente, en plena temporada alta.
Las quejas ciudadanas se han multiplicado en los últimos días, después de que el dispositivo haya presentado graves fugas de agua, visibles en un amplio círculo de terreno encharcado junto al punto de uso. Según relatan los usuarios, este servicio básico ha estado «más de un mes sin funcionar» por averías previas y una importante pérdida de agua, hasta que finalmente fue reparado a finales de julio tras varias reclamaciones.
Sin embargo, en menos de una semana ha vuelto a presentar problemas, «quedando fuera de servicio» y con «despilfarro de agua».
Arreglo de alguna bombas
Desde el Ayuntamiento explican sobre estas afecciones a Mediterráneo que «estamos procediendo a la reparación de las bombas de alguno lavapiés. Por ello, es normal que existan lugares con salida de agua eventuales, que están debidamente siendo subsanados». Los casos registrados, argumentan que «se deben a vandalismo, no a una falta de mantenimiento. Pedimos encarecidamente la colaboración ciudadana para evitar destrozos en el mobiliario, tanto urbano como en las playas».
A todo ello, hay que sumar casos de fugas. No obstante, fuentes municipales recuerdan que «los lavapiés utilizan agua del mar», en lugar del agua potable, «velando así por la sostenibilidad y la utilización responsable de un recurso natural tan preciado».
