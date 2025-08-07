Borriol estrena nueva sede para la Policía Local y Servicios Sociales

El Ayuntamiento de Borriol ha inaugurado este jueves la nueva sede de la Policía Local y del equipo de atención primaria básica de Servicios Sociales, un edificio adquirido en su día con esta doble finalidad en la calle Rei En Jaume.

El alcalde del municipio, Hèctor Ramos, expone que «estas nuevas dependencias no son solo un edificio más, sino una apuesta clara por una atención ciudadana más próxima, más eficiente y de mayor calidad», al tiempo que defiende que para el equipo de gobierno «los servicios públicos son el eje vertebrador de un municipio que quiere avanzar con garantías de igualdad, seguridad y bienestar».

Desde el consistorio recuerdan que la compra de este inmueble «forma parte de una operación más amplia de adquisición de patrimonio municipal, que incluye un edificio en la calle Colom». El importe total de la compra asciende a los 500.600 euros, a razón de 280.000 en las dependencias inauguradas ayer y 220.600 en las de la calle Colom, que se destinará, entre otros usos, a almacén de la brigada.

El alcalde detalla que «con esta actuación, no solo ganamos espacio para los servicios públicos, también preservamos edificios de gran valor patrimonial para el futuro de Borriol». Ramos incide en que «el futuro se construye poniendo en valor nuestro pasado y dignificando nuestro presente». Para concluir, añade un agradecimiento al «esfuerzo y la implicación» de quienes han hecho posible este proyecto.