Burriana reactiva el museu modernista a l’aire lliure amb la rehabilitació de 12 edificis històrics

Els immobles estan ubicats al centre i esperen unes ajudes per poder impulsar reformes per millorar-los

Imatge d’edificis protegits ubicats en el centre històric de Burriana.

Imatge d’edificis protegits ubicats en el centre històric de Burriana. / Isabel Calpe / ISABEL CALPE

Concha Marcos

Burriana

L’Ajuntament de Burriana conclou la convocatòria d’ajudes per a la rehabilitació i posada en valor d’edificis protegits situats al conjunt històric amb un total de 12 sol·licituds registrades. Segons informa la regidoria de Patrimoni, vuit d’aquestes peticions corresponen a actuacions en façanes, una a la instal·lació d’il·luminació ornamental, dues combinen rehabilitació i il·luminació, i una inclou obres tant en la part exterior com a l’interior de l’immoble.

La línia de subvencions, dotada inicialment amb 50.000 euros, té com a objectiu impulsar la conservació del patrimoni arquitectònic local i avançar cap a la creació d’un museu modernista a l’aire lliure, una proposta que busca transformar el centre històric en un espai cultural obert i referent.

El programa contempla tres línies d’actuació: la rehabilitació de façanes (fins al 80% del pressupost protegible), la instal·lació d’il·luminació ornamental amb tecnologia led (fins al 90%) i la rehabilitació interior (fins al 60%), sempre que s’haja intervingut abans en la façana o aquesta es trobe en bon estat de conservació.

Les sol·licituds seran ara valorades pels tècnics municipals, que determinaran la viabilitat dels projectes, el pressupost subvencionable i l’adequació a les directrius de protecció patrimonial.

Noticias relacionadas y más

El regidor de Patrimoni, Alejandro Clausell, destaca que la iniciativa «s’emmarca dins de l’estratègia Il·luminar el passat mirant al futur, amb la qual renovar el centre històric amb criteris sostenibles i respectuosos». Clausell afegeix que les ajudes, sumades a les 17 de l’any passat, «permeten embellir Burriana i convertir el centre en un espai expositiu que conte la història de la ciutat a través de la seua arquitectura».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Malestar y tristeza en un pueblo de Castellón por el traslado de su cura tras 14 años al frente de la parroquia
  2. Un imponente Miura de 620 kilos previsto para San Fermín será el toro estrella de unas fiestas de Castellón
  3. Eurosol Beach, más cerca: arranca la cuenta atrás para recuperar un emblema de Benicàssim
  4. Les Penyes de la Vall firman el mejor encierro posible: multitudinario, rápido, compacto y sin incidentes
  5. Cierran una playa de Castellón tras divisarse una aleta que podría ser de tiburón
  6. Emotivo adiós de un cura que deja su parroquia en Castellón tras 20 años: “Lloré mucho, pero es la voluntad de Dios”
  7. Orpesa doblará el paseo de la Playa Verde e instalará luces led en el alumbrado
  8. Un pueblo de Castellón dejará atrás las cubas de agua gracias a una inversión de la Diputación

Onda apoya la rehabilitación de fachadas y la accesibilidad de viviendas con 260.000 euros

Onda apoya la rehabilitación de fachadas y la accesibilidad de viviendas con 260.000 euros

Burriana reactiva el museu modernista a l’aire lliure amb la rehabilitació de 12 edificis històrics

Burriana reactiva el museu modernista a l’aire lliure amb la rehabilitació de 12 edificis històrics

Segorbe renueva la apuesta por el fomento de la vida saludable en su II Plan Deportivo Municipal

Segorbe renueva la apuesta por el fomento de la vida saludable en su II Plan Deportivo Municipal

Almassora licita por 1,5 millones para cuatro años la limpieza de 21 espacios y edificios municipales

Almassora licita por 1,5 millones para cuatro años la limpieza de 21 espacios y edificios municipales

Les Useres honra a su patrón, El Salvador

Les Useres honra a su patrón, El Salvador

Hallan sacos con cables pelados en plena naturaleza: indignación por un vertido en Orpesa

Hallan sacos con cables pelados en plena naturaleza: indignación por un vertido en Orpesa

Onda revive su historia con un viaje al medievo en el castillo este fin de semana

Onda revive su historia con un viaje al medievo en el castillo este fin de semana

Bañistas critican el «mal estado» del lavapiés de Els Terrers en Benicàssim

Bañistas critican el «mal estado» del lavapiés de Els Terrers en Benicàssim
Tracking Pixel Contents