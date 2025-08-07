Burriana reactiva el museu modernista a l’aire lliure amb la rehabilitació de 12 edificis històrics
Els immobles estan ubicats al centre i esperen unes ajudes per poder impulsar reformes per millorar-los
L’Ajuntament de Burriana conclou la convocatòria d’ajudes per a la rehabilitació i posada en valor d’edificis protegits situats al conjunt històric amb un total de 12 sol·licituds registrades. Segons informa la regidoria de Patrimoni, vuit d’aquestes peticions corresponen a actuacions en façanes, una a la instal·lació d’il·luminació ornamental, dues combinen rehabilitació i il·luminació, i una inclou obres tant en la part exterior com a l’interior de l’immoble.
La línia de subvencions, dotada inicialment amb 50.000 euros, té com a objectiu impulsar la conservació del patrimoni arquitectònic local i avançar cap a la creació d’un museu modernista a l’aire lliure, una proposta que busca transformar el centre històric en un espai cultural obert i referent.
El programa contempla tres línies d’actuació: la rehabilitació de façanes (fins al 80% del pressupost protegible), la instal·lació d’il·luminació ornamental amb tecnologia led (fins al 90%) i la rehabilitació interior (fins al 60%), sempre que s’haja intervingut abans en la façana o aquesta es trobe en bon estat de conservació.
Les sol·licituds seran ara valorades pels tècnics municipals, que determinaran la viabilitat dels projectes, el pressupost subvencionable i l’adequació a les directrius de protecció patrimonial.
El regidor de Patrimoni, Alejandro Clausell, destaca que la iniciativa «s’emmarca dins de l’estratègia Il·luminar el passat mirant al futur, amb la qual renovar el centre històric amb criteris sostenibles i respectuosos». Clausell afegeix que les ajudes, sumades a les 17 de l’any passat, «permeten embellir Burriana i convertir el centre en un espai expositiu que conte la història de la ciutat a través de la seua arquitectura».
