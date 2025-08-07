La ganadería de Alberto Garrido no despunta, pero es segunda en el concurso de les Penyes de la Vall

En el Concurso Nacional de Ganaderías de les Penyes en Festes, este jueves le tocaba actuar al segundo castellonense del cartel, y como ya sucediera el miércoles con La Espuela (l'Alcora), en su primera vez en el certamen.

Alberto Garrido, de Torre d'en Besora, se ganó un hueco en las tardes taurinas de la Vall d'Uixó después de ofrecer el mejor matinal de vacas del 2024, aseguran desde la organización. El espectáculo fue de tal nivel, que la directiva lo invitó a probar suerte con el concurso. Es obvio que aceptó.

El reto no era pequeño, lo sabía, y así lo ha comprobado a medida que avanzaba la tarde y asistía al papel de sus reses. Desde les Penyes explican que «ha traído a sus mejores animales, pero como él mismo ha reconocido, en esta plaza hay muchos estímulos». Antes que él lo sufrieron en sus carnes Pedro Domínguez y La Espuela.

La de las reses de Garrido no ha sido una mala intervención, de hecho, por el momento se coloca en segunda posición, pero podría haber sido mejor. De los nueve astados a concurso, la mejor ha sido Navideña, con diferencia, y se ha ganado los 21,5 puntos que le ha concedido el jurado.

Puntuación de Alberto Garrido, de Torre d'en Besora, en el concurso de les Penyes. / LES PENYES EN FESTES

El toro, de nombre Valenciano, no ha brillado (11,5 puntos) y no ha podido hacerle sombra a Negrillo, de La Espuela, que continúa primero.

Como en las dos ganaderías que le han precedido en el concurso, tres vacas no han sido capaces de alcanzar los 10 puntos, dos lo han hecho por poco. Entre las mejores, además de Navideña, Bruja y Cartera, con 15,5 y 13,5 puntos respectivamente. Al final, lo que cuenta es la suma total, y por 2,5 puntos logra colocarse por delante del de l'Alcora. Lejos de los 167,5 puntos de La Paloma.

El segundo puesto estaría bien para el de Torre d'en Besora si no quedaran dos tardes de concurso, con las dos mejores ganaderías del 2024, el ya legendario para esta plaza Fernando Machancoses, que sabe de sobras lo que hace falta para ganar en la Vall; y la revelación del año pasado, Laura Parejo, que intervendrá el sábado.

Los actos taurinos, este viernes cederán el protagonismo a las charangas, con el particular duelo musical y de animación que protagonizarán Salsa Rosa y La Patalea.