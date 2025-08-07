Hallan sacos con cables pelados en plena naturaleza: indignación por un vertido en Orpesa

Unos turistas que recorrían estos días la ruta interpretativa de árboles habilitada por el Ayuntamiento de Orpesa, en una zona boscosa del entorno de El Balcó, junto al barranco de la Rampuda, denuncian la presencia de vertidos ilegales a pocos metros del sendero señalizado. En concreto, alertan de grandes sacos blancos, llenos de cables pelados, que fueron arrojados en plena naturaleza.

Según explican los visitantes, se trata de una zona en la que el consistorio colocó recientemente carteles informativos con los nombres de las especies de árboles autóctonos (como el Pinus halepensis) con el objetivo de sensibilizar sobre el enclave y fomentar las rutas familiares. Sin embargo, a escasos metros del itinerario, se toparon con estos sacos repletos de restos de cableado que, presuntamente, habrían sido pelados para extraer el cobre y, después, abandonados.

Detalle de dos de los sacos abandonados ilegalmente en plena naturaleza. / Mediterráneo

La situación ha generado indignación entre los paseantes, que consideran una «irresponsabilidad grave» el hecho de dejar este tipo de residuos en espacios naturales de uso público y en rutas destinadas a la concienciación medioambiental. Las imágenes muestran cómo el vertido se encuentra en pleno monte, pese a estar en una zona muy frecuentada por vecinos y turistas.

El alcalde de Orpesa, Rafael Albert, confirma a este periódico que, tras recibir el aviso, la información fue trasladada a la Policía Local, que a su vez la derivó a la Guardia Civil, con el objetivo de comprobar si pudiera estar relacionado con algún robo de material. «De momento, no tenemos respuesta, pero si no nos contestan en breve, la brigada municipal procederá a retirar los sacos», según asegura el primer edil.

Multas según la gravedad

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, David Juárez, recuerda que el abandono de residuos está sancionado por la ordenanza municipal. «Puede considerarse infracción grave o muy grave en función del residuo», explica el edil. Las multas oscilan entre los 750 y 1.500 euros en los casos graves, y de 1.500 a 3.000 euros en las circunstancias muy graves.

Otro de los sacos aparecidos cerca de la urbanización El Balcó. / Mediterráneo

Desde el Ayuntamiento insisten en la importancia de respetar el entorno natural y animan a cualquier ciudadano que detecte un vertido a comunicarlo a través de los canales municipales para poder actuar con la mayor celeridad posible y dejar limpia la zona.