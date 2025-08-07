Onda apoya la rehabilitación de fachadas y la accesibilidad de viviendas con 260.000 euros

El Ayuntamiento de Onda ha aprobado un paquete de ayudas económicas para impulsar la rehabilitación de viviendas, con una inversión de más de 260.000 euros repartidos entre los ejercicios 2025 y 2026.

La iniciativa municipal se materializa en tres convocatorias «que abarcan desde la mejora de la accesibilidad hasta la conservación del patrimonio histórico y la eficiencia energética», detallan.

La novedad principal de la convocatoria de este año es la inclusión de una línea específica de ayudas para el Centro Histórico Protegido, que subvenciona al 100% la reparación y pintura de fachadas. A su vez, incorporan una segunda opción dentro del mismo programa, que cubre el 50% del coste de otras actuaciones, como la reforma de tejados o mejoras en el interior de las viviendas, con el objetivo de facilitar la rehabilitación integral del casco antiguo y contribuir a su revitalización.

Se mantienen otras dos líneas que en el consistorio consideran «fundamentales». La que financia la redacción del Informe de Evaluación de los Edificios (IEE), obligatorio para inmuebles de más de 50 años o para acceder a otras ayudas públicas; y la enfocada a mejoras en términos de accesibilidad, habitabilidad o seguridad en viviendas, entre otras, donde residan personas mayores de 65 años o con discapacidad superior al 65%, con subvenciones de hasta 5.000 euros para edificios plurifamiliares.

La concejala de Desarrollo Urbano, María Baila, señala que «estas ayudas nos permiten proteger y revitalizar el centro histórico y ofrecen soluciones concretas para mejorar la calidad de vida de muchos vecinos, garantizando entornos seguros, accesibles y adaptados a cada etapa de la vida». En esta línea, destaca «la importancia de unificar las convocatorias para facilitar la planificación y gestión de las reformas, tanto a propietarios como a comunidades de vecinos y profesionales del sector».

Plazos

El plazo para presentar solicitudes varía según la línea de ayuda. En el caso del Informe de Evaluación de Edificios, el límite será el 31 de octubre de 2025, mientras que para las ayudas vinculadas al casco histórico y a la adecuación de inmuebles para personas mayores o con un grado de discapacidad superior al 65 %, el plazo se prolongará hasta el 30 de julio de 2026.

Los interesados podrán presentar la documentación a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Onda o de forma presencial en el Servicio de Atención Ciudadana, así como solicitar orientación en la Oficina Municipal de la Vivienda.