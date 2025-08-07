Onda revive su historia con un viaje al medievo en el castillo este fin de semana

Onda se sumergirá en la Edad Media a partir de mañana viernes y hasta el domingo con la celebración de Onda Medieval, una nueva iniciativa cultural y turística impulsada por el Ayuntamiento que convertirá el castillo de las 300 Torres en un auténtico escenario del medievo.

Durante tres días, vecinos y visitantes disfrutarán de desfiles, espectáculos de fuego, exhibiciones ecuestres y animación continua dentro del recinto amurallado y en el entorno de la fortaleza.

Completa agenda

La programación arrancará este viernes, a las 18.00 horas, con la inauguración oficial, seguida de un desfile desde la plaza del Almudín, un pregón y una impactante exhibición ecuestre. No faltarán actuaciones de música y una actividad con el fuego como protagonista.

Esta es la programación Viernes 8 de agosto 18.00 h. Apertura de puertas 18.30 h. Gran bienvenida en el castillo en el interior de las murallas 19:00 h. Exposición de trajes de época en el museo del castillo 20.00 h. Gran desfile inaugural con participación ecuestre 21.00 h. Inauguración escenario principal 22.30 h. Música en directo 23.30 h. Desfile ecuestre en el castillo 00.00 h. Espectáculo de fuego Sábado 9 de agosto 18.00 h. Apertura de puertas 18.30 h. Animación artística en el castillo 19.00 h. Exposición de trajes en el museo del castillo 20.00 h. Desfile de la caballería 20.45 h. Cierre de desfile (espacio escénico) 22.30 h. Introducción musical 23.00 h. Espectáculo ecuestre (doma y artes escénicas) 00.30 h. Cierre con fuego (escenario principal) Domingo 10 de agosto 18.00 h. Apertura de puertas 18.30 h. Animaciones variadas en el interior del castillo 19.00 h. Exposición de trajes en el museo del castillo 19.30 h. Torneo de justas a caballo en el albacar del castillo 21:00 h. Photocall con artistas 22.00 h. Desfile de antorchas con los jinetes del show 22.30 h. Gran final con fuego en el escenario principal

El sábado, 9 de agosto, la jornada comenzará con animación artística en el castillo. La caballería y la corte medieval desfilarán hasta el recinto, donde tendrá lugar una exhibición de doma y artes escénicas a caballo, envuelta en música y ambientación constante.

El domingo 10, el colofón será un torneo de justas a caballo en el albacar del castillo, seguido de un desfile de antorchas y un último espectáculo de fuego.

Vecinos y visitantes disfrutarán de numerosas actividades, como las justas y los combates típicos en el medievo. / Mediterráneo

Además, estará abierta los tres días una exposición de trajes de época en el Museo del Castillo.

Por otro lado, la Casa de Dalt exhibirá el histórico Croquis del río Mijares, un mapa de 1810 de la guerra de la Independencia. También podrá visitarse la Torre de la Presó, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00, de martes a sábado; y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.