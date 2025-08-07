Onda revive su historia con un viaje al medievo en el castillo este fin de semana

El Ayuntamiento propone esta iniciativa cultural y turística con una variada programación en la fortaleza de las 300 Torres

El castillo de las 300 Torres acogerá Onda Medieval a partir de mañana viernes.

Concha Marcos

Onda

Onda se sumergirá en la Edad Media a partir de mañana viernes y hasta el domingo con la celebración de Onda Medieval, una nueva iniciativa cultural y turística impulsada por el Ayuntamiento que convertirá el castillo de las 300 Torres en un auténtico escenario del medievo.

Durante tres días, vecinos y visitantes disfrutarán de desfiles, espectáculos de fuego, exhibiciones ecuestres y animación continua dentro del recinto amurallado y en el entorno de la fortaleza.

Completa agenda

La programación arrancará este viernes, a las 18.00 horas, con la inauguración oficial, seguida de un desfile desde la plaza del Almudín, un pregón y una impactante exhibición ecuestre. No faltarán actuaciones de música y una actividad con el fuego como protagonista.

Esta es la programación

Viernes 8 de agosto

18.00 h. Apertura de puertas

18.30 h. Gran bienvenida en el castillo en el interior de las murallas

19:00 h. Exposición de trajes de época en el museo del castillo

20.00 h. Gran desfile inaugural con participación ecuestre

21.00 h. Inauguración escenario principal

22.30 h. Música en directo

23.30 h. Desfile ecuestre en el castillo

00.00 h. Espectáculo de fuego

Sábado 9 de agosto

18.00 h. Apertura de puertas

18.30 h. Animación artística en el castillo

19.00 h. Exposición de trajes en el museo del castillo

20.00 h. Desfile de la caballería

20.45 h. Cierre de desfile (espacio escénico)

22.30 h. Introducción musical

23.00 h. Espectáculo ecuestre (doma y artes escénicas)

00.30 h. Cierre con fuego (escenario principal)

Domingo 10 de agosto

18.00 h. Apertura de puertas

18.30 h. Animaciones variadas en el interior del castillo

19.00 h. Exposición de trajes en el museo del castillo

19.30 h. Torneo de justas a caballo en el albacar del castillo

21:00 h. Photocall con artistas

22.00 h. Desfile de antorchas con los jinetes del show

22.30 h. Gran final con fuego en el escenario principal

El sábado, 9 de agosto, la jornada comenzará con animación artística en el castillo. La caballería y la corte medieval desfilarán hasta el recinto, donde tendrá lugar una exhibición de doma y artes escénicas a caballo, envuelta en música y ambientación constante.

El domingo 10, el colofón será un torneo de justas a caballo en el albacar del castillo, seguido de un desfile de antorchas y un último espectáculo de fuego.

Vecinos y visitantes disfrutarán de numerosas actividades, como las justas y los combates típicos en el medievo.

Además, estará abierta los tres días una exposición de trajes de época en el Museo del Castillo.

Por otro lado, la Casa de Dalt exhibirá el histórico Croquis del río Mijares, un mapa de 1810 de la guerra de la Independencia. También podrá visitarse la Torre de la Presó, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00, de martes a sábado; y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

