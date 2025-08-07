La Policía Local de Orpesa da el alto a una furgoneta con sorpresa: más de 1.000 falsificaciones
En una semana, las autoridades han realizado diferentes incautaciones de material para el 'top manta'
La Policía Local de Orpesa realizaba este jueves un control rutinario en el que detectó la circulación de una furgoneta sin seguro obligatorio por el término municipal. Lo que apuntaba a una infracción de las normas de tráfico, para las que se establecen sanciones de entre 601 y 3.005 euros, acabó en la detección de otro delito. La furgoneta guardaba una sorpresa.
En la inspección del vehículo, los agentes locales localizaron una gran cantidad de material falsificado. Desde el Ayuntamiento precisan que han contabilizado 1.078 artículos metidos en bolsas, «presumiblemente destinados a la venta ilegal en el top manta».
Indican que este es un ejemplo de cómo entra en el municipio mercancía utilizada por los vendedores ambulantes sin autorización.
En el Ayuntamiento califican esta intervención policial como «un nuevo golpe contra el comercio ilegal y la venta de productos que vulneran los derechos de propiedad industrial y perjudican al comercio local».
Un nuevo golpe, porque en poco más de una semana, se han llevado a cabo diferentes acciones para atajar este fenómeno que prolifera en los municipios más turísticos.
Entre los días 30 y 31 de julio, la Guardia Civil informaba de una operación que llevó a localizar unos 12.000 artículos listos para ser vendidos de esta forma en Peñíscola y Orpesa. Desde el cuerpo informaban de que en el mercado negro, el valor de este material rondaría los 200.000 euros.
En aquel momento, denunciaron a tres personas por realizar venta no sedentaria sin autorización y se impusieron dos denuncias por alteración del orden público y desobediencia a las autoridades.
Suscríbete para seguir leyendo
- Malestar y tristeza en un pueblo de Castellón por el traslado de su cura tras 14 años al frente de la parroquia
- Un imponente Miura de 620 kilos previsto para San Fermín será el toro estrella de unas fiestas de Castellón
- Eurosol Beach, más cerca: arranca la cuenta atrás para recuperar un emblema de Benicàssim
- Les Penyes de la Vall firman el mejor encierro posible: multitudinario, rápido, compacto y sin incidentes
- Cierran una playa de Castellón tras divisarse una aleta que podría ser de tiburón
- Emotivo adiós de un cura que deja su parroquia en Castellón tras 20 años: “Lloré mucho, pero es la voluntad de Dios”
- Orpesa doblará el paseo de la Playa Verde e instalará luces led en el alumbrado
- Un pueblo de Castellón dejará atrás las cubas de agua gracias a una inversión de la Diputación