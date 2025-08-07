La Policía Local de Orpesa da el alto a una furgoneta con sorpresa: más de 1.000 falsificaciones

La Policía Local de Orpesa realizaba este jueves un control rutinario en el que detectó la circulación de una furgoneta sin seguro obligatorio por el término municipal. Lo que apuntaba a una infracción de las normas de tráfico, para las que se establecen sanciones de entre 601 y 3.005 euros, acabó en la detección de otro delito. La furgoneta guardaba una sorpresa.

En la inspección del vehículo, los agentes locales localizaron una gran cantidad de material falsificado. Desde el Ayuntamiento precisan que han contabilizado 1.078 artículos metidos en bolsas, «presumiblemente destinados a la venta ilegal en el top manta».

Indican que este es un ejemplo de cómo entra en el municipio mercancía utilizada por los vendedores ambulantes sin autorización.

En el Ayuntamiento califican esta intervención policial como «un nuevo golpe contra el comercio ilegal y la venta de productos que vulneran los derechos de propiedad industrial y perjudican al comercio local».

Un nuevo golpe, porque en poco más de una semana, se han llevado a cabo diferentes acciones para atajar este fenómeno que prolifera en los municipios más turísticos.

Entre los días 30 y 31 de julio, la Guardia Civil informaba de una operación que llevó a localizar unos 12.000 artículos listos para ser vendidos de esta forma en Peñíscola y Orpesa. Desde el cuerpo informaban de que en el mercado negro, el valor de este material rondaría los 200.000 euros.

En aquel momento, denunciaron a tres personas por realizar venta no sedentaria sin autorización y se impusieron dos denuncias por alteración del orden público y desobediencia a las autoridades.