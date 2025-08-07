Segorbe renueva la apuesta por el fomento de la vida saludable en su II Plan Deportivo Municipal

El Ayuntamiento de Segorbe ha aprobado su II Plan Deportivo Municipal, en el que establece una serie de acciones a desarrollar hasta 2030 para promover los hábitos saludables entre la población.

El gobierno local llevó a pleno esta propuesta una vez completado el plazo de intervención del primer plan, implantado «con la finalidad de ser una gran red local promotora de estilos de vida saludables», para lo que se ha contado con la implicación de entidades sociales, sanitarias, empresas privadas, organismos públicos y centros educativos.

Explican que Segorbe en forma se articula a través de diez programas «que velan por su repercusión integral», es decir, que llegue al máximo de población posible.

Durante el periodo de vigencia del primer plan, se logró llevar a cabo el 75% de su contenido y con la nueva redacción se incorporan «novedades relacionadas con el deporte de elite, así como una vertiente destinada al turismo».

La concejala Estefanía Sales detalla que «el segundo plan se plantea para un periodo de cinco años, pero con intención de seguir su andadura e implantación de forma permanente, creando sentimientos de liderazgo deportivo y forjando así una adhesión absoluta con la ciudad de Segorbe».

Por este tipo de políticas activas de fomento de la práctica deportiva, el municipio ha recibido uno de los tres reconocimientos nacionales concedidos por el VI Congreso 40 años del deporte municipal, un evento celebrado en Madrid y organizado de manera conjunta por INEF, COPLEF y Gimnasiarca, entre otros organismos.