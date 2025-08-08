Benicàssim une generaciones contra la soledad no deseada

Jóvenes del Casal Jove y mayores de la Residencia Geriátrica Benicàssim han compartido actividades y experiencias en una prueba piloto puesta en marcha por el Ayuntamiento para combatir la soledad no deseada. Esta primera iniciativa, que ha tenido una acogida positiva, tendrá continuidad a lo largo del curso 2025/2026 con un proyecto planificado y la implicación del tejido social local.

La propuesta forma parte del I Plan Estratégico de Juventud de la localidad y se basa en el modelo de aprendizaje servicio, que busca generar experiencias educativas reales al tiempo que se presta un servicio a la comunidad.

«La soledad no deseada es uno de los principales retos del siglo XXI. Una problemática que no entiende de edad y en la que debemos poner el foco y todos nuestros esfuerzos desde las administraciones públicas generando espacios de encuentro y fortaleciendo redes de apoyo, para garantizar que nadie quede atrás», según expresa la alcaldesa, Susana Marqués.

El concejal de Juventud, Carlos Martínez, remarca que esta prueba «propicia una propuesta educativa que integra aprendizaje y servicio comunitario en un proyecto unificado y bien estructurado». «De este modo, los participantes adquieren conocimientos mientras abordan necesidades reales del entorno para mejorarlo», añade el edil del área.

Por su parte, la concejala de Gente Mayor, Rosa María Gil, defiende el valor de estos encuentros intergeneracionales. «Tenemos que recuperar la idea de que la gente mayor es una gran fuente de consejos para vivir una vida mejor y más completa. Necesitamos volver a ver a las personas mayores como una guía práctica valiosa para la vida».

El problema de la soledad no deseada afecta en España a una de cada cinco personas, según el Barómetro 2024 de la Fundación ONCE y AXA. Dos de cada tres personas que sufren esta situación llevan más de dos años así, y un 59% más de tres. La soledad crónica se sitúa en el 13,5% de la población, con importantes consecuencias sobre la salud mental.

La iniciativa desarrollada en Benicàssim servirá como base para futuros proyectos «para rectificar errores y aprovecharse de lo positivo, siempre en un enfoque constructivo», avanza Martínez.