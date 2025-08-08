Burriana anuncia sus tres principales conciertos de las fiestas de la Misericòrdia: ¿Quieres conocerlos?
El Ayuntamiento de Burriana, a través de la Concejalía de Fiestas, ha presentado la oferta cultural para las Festes de la Misericòrdia 2025, que se celebrarán del viernes 29 de agosto al domingo 8 de septiembre. El programa vuelve a situar la música en un lugar central, con actuaciones para todos los gustos y públicos.
Las festividades arrancarán el viernes 29 de agosto con el Burriana Remember Fest, una noche dedicada a los grandes éxitos musicales de décadas pasadas. Una cita ya consolidada que cada año reúne a amantes de la música de los 80, 90 y 2000, con una atmósfera vibrante que da el pistoletazo de salida a las noches musicales de las fiestas.
El sábado 30 de agosto, a partir de las 18:30 h, será el turno de Una y nos vamos y El Colmao, que traerán a Burriana su estilo festivo y desenfadado, garantizando una tarde-noche de rumbas, flamenco y sevillanas.
Larga trayectoria
El miércoles 3 de septiembre, a las 20:00 h, llegará uno de los momentos más esperados con la actuación de Mocedades. La mítica formación española, con más de cinco décadas de trayectoria, ofrecerá un concierto cargado de nostalgia, interpretando himnos como Eres tú, Amor de hombre o Tómame o déjame. El recital contará con sillas para el público y promete ser una cita especial para disfrutar de un repertorio que ha marcado generaciones.
La programación musical continuará el viernes 5 de septiembre, a las 00:30 h, con la actuación de Bombai. El grupo valenciano, conocido por su estilo pop fresco, hará vibrar al público con temas como Solo si es contigo, Vuela o Un poquito de ti. Su energía y cercanía aseguran una noche inolvidable en el escenario principal de la Misericòrdia.
La concejala de Fiestas, Paloma Boix, ha aprovechado para invitar a toda la comunidad a participar en estos eventos que “reflejan la diversidad y riqueza cultural de nuestras fiestas”. Ha añadido, además, que “cada concierto y evento está pensado para ofrecer una experiencia única y memorable para públicos de todas las edades y gustos”.
