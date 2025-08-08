Caldereta de ‘bou’ y duelo de charangas para encarar la recta final de les Penyes en Festes de la Vall d'Uixó

Desde que hace algunos años se planteara la convocatoria de un concurso de charangas para dar un mayor protagonismo a estas agrupaciones musicales que son la banda sonora de la fiesta, les Penyes de la Vall d‘Uixó han cambiado el formato pero no el objetivo, y este viernes era el día elegido. En esta ocasión, con la participación de Salsa Rosa y La Patalea, con el patrocinio de Caixa Sant Vicent.

La experiencia de otras ediciones estableció que con todo un día por delante de ritmos pegadizos y coreografías constantes, madrugar es innecesario y lo mejor es una convocatoria tras un buen almuerzo. Así, al mediodía, con las mesas repartidas en la calle, frente al popular bar Brasilia, los dos grupos y medio centenar de peñistas se han congregado en las inmediaciones de la plaza de la Asunción, para empezar con los primeros compases.

Cual flautistas de Hamelin, el ya habitual pasacalle con el que la lúdica comitiva recorre algunas de las principales calles del centro ha ido sumando integrantes a medida que avanzaba la mañana. A su llegada a la plaza del Parque, la comparsa ya se contaba por varios cientos de miembros.

El momento culminante se ha vivido horas después, con el duelo y la batalla final para el que ambas charangas han reservado lo mejor de sí, y bien que lo han agradecido los 2.000 peñistas que se han reunido en la explanada de las carpas.

Aunque posiblemente sí el más intenso y exigente, por lo de mantener la animación sostenida durante tanto tiempo, el de las charangas no era el único acto multitudinario del día. Todo estaba orquestado para no dejar margen al descanso, porque les Penyes en Festes encaran su recta final y la semana más esperada ya tiene las horas contadas. Entre baile y baile, a los peñistas, para reponer fuerzas, les esperaba una caldereta de bou, otro clásico del programa.

La junta directiva que preside Héctor Bermúdez va sumando pruebas superadas y si bien ya quedan menos, estas fiestas no dan tregua. Cuando no hay una comida, hay una exhibición taurina y si no una actuación musical.

Con el final cada vez más cerca, uno de los aspectos más relevantes de este año para Bermúdez ha sido superar los 2.000 peñistas en la asociación. Más de dos millares de personas que se dejan ver en actos tan participativos como el pasacalle y baile de disfraces del martes o las actuaciones nocturnas. La de este viernes, por partida doble, con un tributo a Héroes de Silencio y una Gran Fiesta Remember.