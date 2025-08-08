Denuncian intentos de envenenamiento en una colonia felina de un pueblo de Castellón

Con la llegada del verano en diversos municipios del litoral castellonense aumenta considerablemente el número de habitantes, a causa de la llegada de miles de veraneantes que deciden pasar sus vacaciones en esta zona. Un fenómeno que también comporta el riesgo de la presencia de personas incívicas, como denuncian en una de estas localidades desde la asociación Gats Sense Sostre.

Semanas atrás, la persona encargada de proporcionar la alimentación a las colonias felinas de Moncofa se encontró trozos de cristales en el comedero del pienso y en el bebedero del agua. Unos hechos que le obligaron, como relatan, «a dar la zoz de alarma y a incrementar el control en la zona, con la finalidad de intentar localizar al o los individuos que han llevado a cabo estas lamentable acciones, que solo buscan la muerte de los gatos».

La situación se repitió el pasado 30 de julio. En esta ocasión, la alimentadora de los animales estuvo a punto de cortarse con los trozos de cristal que había en los recipientes.

A partir de esta segunda acción, desde la entidad se dio cuenta a la Policía Local, desde donde les remitieron a la Guardia Civil, cuerpo de seguridad que atiende este tipo de denuncias. Aun así, desde la Policía Local confirman a Mediterráneo que el aviso les llegó y que, incluso, los agentes han acudido al lugar ante la presencia de alguna bolsa sospechosa que, finalmente, no correspondía en ese momento a un intento de envenenamiento. Aun así, confirman que «las acciones malintencionadas siguieron el día 31 de julio, con la colocación de cristales en los puntos clave para el consumo de los felinos».

Imágenes de distintos intentos de envenenamiento y de maltrato de los gatos en una colonia felina de la playa de Moncofa. / M. A. SÁNCHEZ

La colonia de felinos en cuestión se encuentra en la playa, concretamente en las inmediaciones del paseo marítimo. Se trata de un área por la que diariamente circulan muchas personas, por lo que desde Gasts Sense Sostre aseguran que «nos preocupamos de que la zona esté siempre adecentada».

Desde la protectora de felinos recuerdan que el primer intento de envenenamiento se produjo el 3 de abril, cuando se advirtió la colocación de bolsas de matarratas sobre el pienso y también acompañadas de colillas. Al día siguiente, alguien volvió a poner matarratas y, en esa ocasión, varios animales sí que mordieron las bolsas. Desde entonces se contabilizó la desaparición de cuatro de los animales.

Verónica Ramírez, integrante de Gats Sense Sostre, hace hincapié en que «la colonia está controlada, los gatos se castran, se desparasitan, se les pone un chip y se vacunan. La alimentadora solo pone comida seca y se limpia la zona todos los días». Y añade que la persona encargada del cuidado cuenta con la autorización del Ayuntamiento de Moncofa.

Temor por las consecuencias

Insiste en que «los gatos no molestan para nada, lo que ocurre es que somos una sociedad en la que existen personas intolerantes, que no miran más allá de sus intereses con su manera de ser, toman decisiones muy negativas, que dañan la convivencia de todos, incluidos los felinos y eso no se puede consentir, es más se tiene que atajar, porque de lo contrario la situación puede dar un salto y las consecuencias pueden ser graves en todos los sentidos».

Además, Ramírez recalca que «no es la primera vez que pasan este tipo de actos en esta colonia. Incluso ha habido gente que ha llegado a amenazar directamente e intentar agredir a la alimentadora, soltando a sus perros para que fuesen detrás de los gatos».