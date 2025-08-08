Más medios policiales para las fiestas patronales de Benicarló
La Policía Local activará cuatro patrullas los días para los que esperan más masificación, con refuerzo de Guardia Civil y Policía Autonómica
El 16 de agosto darán comienzo las fiestas patronales de Benicarló, que continuarán hasta el día 24. Por esa razón, Guardia Civil, Policía Local y la Policía Nacional adscrita a la Comunitat se reunieron ayer en la junta de seguridad con la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls; el alcalde, Juanma Cerdá, y concejales de las áreas implicadas con el propósito de coordinar los medios y dispositivos especiales durante esas jornadas.
Desde la Policía Local aseguran que, por su parte, movilizarán un mínimo de cuatro patrullas para velar por la seguridad ciudadana durante las noches más multitudinarias, así como en los operativos especiales como los que activan durante los actos taurinos o los espectáculos pirotécnicos.
Más agentes en la calle
La Guardia Civil reforzará su presencia durante todas las fiestas y en los días fuertes, por la noche, sumarán unidades de la Comandancia. A estas se sumarán las de la Policía Autonómica, cuyos agentes colaborarán en los refuerzos para los actos más masivos y los taurinos. García Valls concretó que reforzarán los medios los días 16, 21 y 23. La subdelegada felicitó al consistorio por la labor previa que está llevando a cabo «con las diferentes entidades locales, así como por mantener los puntos violeta».
En la reunión informaron de que los delitos en el municipio descendieron un 17% durante en los primeros seis meses del año respecto al 2024. No obstante, el alcalde enfatizó que «lo que es más importante aún es que el 45% de los delitos cometidos se han resuelto», ahondó, de manera que «hay delitos, pero la respuesta policial es eficaz», resaltó.
