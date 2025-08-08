Este municipio de Castellón reabre su botiquín farmacéutico, sin servicio desde enero

Dice el refrán que quien la sigue la consigue. Y eso mismo se planteó el alcalde de Cortes de Arenoso, Florencio Catalán, cuando el pasado enero el farmacéutico que prestaba servicio en Cortes de Arenoso echó el cierre al recurso. “Nunca nos dimos por vencidos y este miércoles 6 de agosto se abrió de nuevo el botiquín”.

El 25 de marzo de 2025, la Dirección General de Farmacia admitía a trámite la solicitud formulada por el alcalde para autorizar el recurso. “Lo hemos conseguido entre todos, cediendo un espacio municipal para atender a nuestros vecinos como merecen”, ha declarado Florencio Catalán. “Estamos de enhorabuena”, confiesa el alcalde.

La Generalitat Valenciana autoriza este nuevo botiquín farmacéutico que se suma al que ya presta servicio en San Vicente de Piedrahita. “Ahora, de nuevo, los dos núcleos de población disfrutan de esta prestación. Por fin reciben lo que es justo”.

El alcalde de Cortes de Arenoso, Florencio Catalán, frente a la puerta del local en el que se vuelve a prestar el servicio farmacéutico. / Mediterráneo

La nueva farmacéutica que presta servicio en el botiquín “proporciona fármacos esenciales sin tener que salir de nuestro pueblo”. “Además, ha habilitado una línea de teléfono para que los vecinos se aseguren los medicamentos que necesiten. Es tan fácil como llamar y solicitar el fármaco que se entrega físicamente en el botiquín en un horario de mañana y tarde”.

En efecto, tal y como señala Florencio Catalán, el botiquín está abierto los lunes, martes y viernes en horario de 15.30 a 17.30 horas. Los miércoles la atención es en horario de mañana, de 9.00 a 14.00 horas. El teléfono completa “una excelente atención, porque facilita a todos los vecinos el acceso a los fármacos”.

Un recurso de vida

“Si queremos que el interior no desaparezca son necesarias políticas sensibles con las circunstancias de nuestro interior. Comprometidas y sensibles con las demandas del mundo rural. Porque abrir un botiquín farmacéutico es un motivo más para vivir aquí”, señala el primer edil.

El servicio sanitario de Cortes de Arenoso se presta todo el año, como ocurre con el que se presta en San Vicente de Piedrahita. “Estos servicios dan bienestar, seguridad y tranquilidad a nuestros vecinos”, señala el munícipe. Y añade: "Cortes está de enhorabuena y lo celebramos con todos los que disfrutan de este gran pueblo durante todo el año y los que nos visitan en verano”.

Este viernes, el municipio inicia sus fiestas. “Durante todo el año somos unos 300 vecinos. Llegado el verano podemos llegar a ser 2.000 residentes”, destaca el alcalde. “Quien no nos conoce tiene ahora un buen motivo para hacerlo. Las fiestas son ejemplo de una identidad y un carácter propios. Es un orgullo ser de aquí y quien nos visita, vuelve”, concluye Catalán.