Estos son los centros sanitarios abiertos en playas de Castellón para reforzar la atención en verano

La Conselleria de Sanitat destina este verano 8,8 millones de euros para reforzar la asistencia sanitaria en los tres departamentos de salud de la provincia de Castellón. La inversión ha permitido abrir siete consultorios auxiliares de playa y reforzar la atención en 19 centros sanitarios repartidos por municipios estratégicos.

El conseller Marciano Gómez ha visitado este viernes el consultorio auxiliar de Benicàssim, ubicado en la calle Vila-real. Durante el recorrido ha destacado que el objetivo de esta planificación es «garantizar la asistencia sanitaria en las zonas turísticas de mayor afluencia y llevar a cabo acciones de refuerzo mediante el incremento de personal en centros abiertos todo el año».

Gómez ha subrayado que esta iniciativa «conjuga la prestación sanitaria a los residentes y visitantes con el derecho legítimo de los profesionales a disfrutar de sus vacaciones». En este sentido, el plan contempla dos líneas principales de actuación: por un lado, contrataciones adicionales para reforzar los centros de atención primaria y consultorios de las áreas turísticas más concurridas; y por otro, sustituciones para cubrir al personal sanitario está de descanso estival.

La programación se diseñó en base a los recursos humanos disponibles y a las necesidades asistenciales detectadas en los departamentos de salud castellonenses, lo que optimiza el despliegue de profesionales en los meses de mayor presión asistencial.

Consultorios en playas

Entre los consultorios auxiliares de playa abiertos este verano figuran Orpesa-La Concha, Orpesa-La Marina, Almassora-La Torre, Torreblanca-Torrenostra, playa de Nules, Benicàssim-Atlanta y Benicàssim-calle Vila-real. Este último fue el escenario de la presentación de los datos por parte de Gómez, en la que participaron la alcaldesa, Susana Marqués, y la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat, entre otros.

Paralelamente, la conselleria fortalece la atención en los centros sanitarios -centros de salud, consultorios y centros sanitarios integrados- de Alcossebre (Alcalà de Xivert), Peñíscola, Benicarló, Vinaròs, Atzeneta, Albocàsser, l’Alcora, Almassora, Almassora-Barranquet, Benlloc, Borriol, Grau de Castelló, Vall d’Alba, Vilafranca, Torreblanca, Grau de Burriana, Moncofa, Nules y Montanejos.

Con este despliegue, la Generalitat pretende garantizar que la población que reside o visita la provincia de Castellón en plena temporada alta reciba una atención sanitaria eficaz, rápida y adaptada al incremento de demanda que registran las localidades turísticas durante el verano.