Les Useres rinde honores al Santísimo Cristo de la Agonía

La devoción volvió a marcar ayer jueves el calendario festivo de les Useres con las actividades dedicadas al también patrón del municipio: el Santísimo Cristo de la Agonía. Un evento religioso que supone, junto con las celebraciones en honor al Salvador, una de las piedras angulares de las fiestas patronales de esta localidad de l’Alcalatén.

Una misa solemne amenizada por el coro parroquial reunió a numerosos fieles que, por la tarde, también recorrieron las calles del municipio al son de la música de la banda para acompañar el paso en procesión de la imagen del patrón. Y, con posterioridad al desfile religioso, la plaza del Ayuntamiento acogio una exhibición de ball de plaça a cargo del grupo de danzas tradicionales L’Ullal.

Apertura del Museu dels Pelegrins

Al igual que durante la jornada del miércoles, de 12.00 a 14.00 horas se abrió el museo dedicado als Pelegrins, sin duda, el símbolo más reconocido de esta población de la comarca. Y, por la noche, llegó el turno de la música, con el concierto especial a cargo del grupo Kasparov en el parque municipal, seguido de unas discomóvil.

El alcalde, Jaime Martínez, anima a vecinos y visitantes a “seguir participando en los actos de esta recta final de las fiestas patronales, que no solo nos permiten disfrutar, sino también rendir homenaje a nuestras raíces y mantener viva la cultura que nos identifica como pueblo”.

Los festejos continuarán este viernes con el montaje de los cadafals en la plaza del Ayuntamiento, paso previo a las exhibiciones taurinas que se celebrarán hasta el lunes y que marcarán el cierre de las fiestas.