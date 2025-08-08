Les Useres rinde honores al Santísimo Cristo de la Agonía
La devoción volvió a marcar ayer jueves el calendario festivo de les Useres con las actividades dedicadas al también patrón del municipio: el Santísimo Cristo de la Agonía. Un evento religioso que supone, junto con las celebraciones en honor al Salvador, una de las piedras angulares de las fiestas patronales de esta localidad de l’Alcalatén.
Una misa solemne amenizada por el coro parroquial reunió a numerosos fieles que, por la tarde, también recorrieron las calles del municipio al son de la música de la banda para acompañar el paso en procesión de la imagen del patrón. Y, con posterioridad al desfile religioso, la plaza del Ayuntamiento acogio una exhibición de ball de plaça a cargo del grupo de danzas tradicionales L’Ullal.
Apertura del Museu dels Pelegrins
Al igual que durante la jornada del miércoles, de 12.00 a 14.00 horas se abrió el museo dedicado als Pelegrins, sin duda, el símbolo más reconocido de esta población de la comarca. Y, por la noche, llegó el turno de la música, con el concierto especial a cargo del grupo Kasparov en el parque municipal, seguido de unas discomóvil.
El alcalde, Jaime Martínez, anima a vecinos y visitantes a “seguir participando en los actos de esta recta final de las fiestas patronales, que no solo nos permiten disfrutar, sino también rendir homenaje a nuestras raíces y mantener viva la cultura que nos identifica como pueblo”.
Los festejos continuarán este viernes con el montaje de los cadafals en la plaza del Ayuntamiento, paso previo a las exhibiciones taurinas que se celebrarán hasta el lunes y que marcarán el cierre de las fiestas.
- Eurosol Beach, más cerca: arranca la cuenta atrás para recuperar un emblema de Benicàssim
- Les Penyes de la Vall firman el mejor encierro posible: multitudinario, rápido, compacto y sin incidentes
- Cierran una playa de Castellón tras divisarse una aleta que podría ser de tiburón
- Emotivo adiós de un cura que deja su parroquia en Castellón tras 20 años: “Lloré mucho, pero es la voluntad de Dios”
- Orpesa doblará el paseo de la Playa Verde e instalará luces led en el alumbrado
- Un pueblo de Castellón dejará atrás las cubas de agua gracias a una inversión de la Diputación
- Los fuegos artificiales iluminan Peñíscola
- Movilización vecinal en Alcalà de Xivert para evitar el traslado de su párroco