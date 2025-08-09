La bandera de Palestina ondea desde el techo de la provincia de Castellón, y no es la primera vez

La bandera palestina luce desde el punto más elevado de Castellón, otra vez. Y es otra vez, porque no es un hecho inédito que alguien haya decidido exhibir de esa manera su apoyo al pueblo de Gaza desde Penyagolosa. Ya sucedió en el 2024.

Como ha podido comprobar Mediterráneo tras el aviso de senderistas que la han avistado, la enseña cuelga del precipicio que traza el pico más alto y emblemático de la provincia. Según dicen, estaría allí al menos desde el domingo 3 de agosto.

A diferencia de lo que sucedió hace algo más de un año, cuando la reivindicación se materializó en el extremo superior de la antena de telecomunicaciones instalada en el mismo pico, en esta ocasión, quien sea que ha llevado la bandera hasta allí, se ha preocupado de ubicarla en un lugar más inaccesible.

En el 2024, el izado coincidió con el reconocimiento del Estado de Palestina por parte del Gobierno de España y con un momento en el que un grupo de estudiantes de la Universitat Jaume I mostró su oposición a los ataques de Israel contra el pueblo gazatí con una acampada en el campus.

Poco después de que trascendiera su presencia en el pico, la Generalitat ordenó su retirada. Justificaron la decisión por la prohibición de colocar cualquier tipo de elemento en la estructura de esa torre de emergencias.

Esta vez, la bandera no está en la torre, ondea desde la pared montañosa, lo que lleva a pensar que la persona o personas que la han colocado allí tienen conocimientos de escalada.

Quedará por ver cómo responde la Generalitat en este caso, si opta por volver a retirarla y con qué argumentos, o decide dejarla, entre otras razones, por el riesgo que puede suponer tratar de quitarla.