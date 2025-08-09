El 'bou de carrer' toma las calles en las fiestas de les Useres

La jornada festiva de ayer viernes en les Useres tuvo un claro protagonismo taurino. Desde primera hora de la mañana se procedió al montaje de los cadafals en la plaza del Ayuntamiento para que todo estuviera listo de cara a la entrada de toros que, en este caso, contó con astados de la ganadería de Sergio Rúa.

Ya por la tarde, la actividad continuó con una exhibición de toros de la ganadería de La Paloma, amenizada por la Unión Musical Santa Cecilia. A su vez, las mujeres de la localidad, representadas por la Associació Dones Taurines de les Useres, han sido una de las piezas clave en el desarrollo del programa de fiestas, al patrocinar la exhibición de un toro cerril de la prestigiosa ganadería Hermanos Bellés, de la Torre d’en Besora. El ejemplar recorrió el recinto taurino instalado en la plaza del Ayuntamiento ante una gran afluencia de público.

La emoción está servida en les Useres con los festejos taurinos de las calebraciones patronales. / Mediterráneo

La actividad taurina continuó con la tradicional subida del cajón y la posterior suelta de otro toro de la misma ganadería, esta vez impulsado por la peña El Mesclaíllo.

Noche de emociones

La noche trajo nuevos alicientes, con la embolada de los toros patrocinados tanto por la peña El Mesclaíllo como por l’Associació Dones Taurines de Les Useres, prolongando la emoción y la tradición taurina hasta la madrugada.

El alcalde, Jaime Martínez, subraya que “el éxito de cada jornada es fruto del esfuerzo conjunto de todas las entidades implicadas que, junto al personal voluntario, trabajan codo con codo para ofrecer un programa de primer nivel”.

La fiesta continuó entrada la madrugada con el festival Old School en el Parque Municipal, donde conocidos DJ’s hicieron vibrar al público con una puesta en escena espectacular, seguida de la discomóvil Planeta Bandalay.

Y la emoción no se detiene, ya que en la jornada de hoy sábado, los aficionados esperan con expectación la exhibición de nuevos astados que prometen volver a llenar la plaza de emoción y pasión por la fiesta.