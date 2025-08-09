Burriana evalúa los daños de la granizada en la agricultura

El Ayuntamiento de Burriana ha celebrado una nueva reunión del Consejo Agrario Municipal para tratar dos cuestiones de gran relevancia para el sector agrícola local: las graves consecuencias de la granizada registrada el pasado 12 de julio y la actualización de las medidas contra la sobrepoblación de jabalíes en el término municipal.

En la sesión se ha presentado el informe técnico elaborado por la Cooperativa Agrícola Sant Josep de Burriana sobre el episodio de piedra que afectó a prácticamente la totalidad del término municipal. La tormenta, que descargó granizo de gran tamaño durante más de 30 minutos, estuvo acompañada de lluvias intensas y rachas récord de viento que alcanzaron los 106,2 km/h en la Serratella. Las zonas más castigadas, especialmente el suroeste y la franja costera, registran pérdidas de cosecha del 100%, con daños severos en hojas y madera que comprometen la producción de los próximos años. El Consejo Agrario ha recordado que el pleno municipal ya aprobó solicitar al Consejo de Ministros la declaración de Burriana como zona catastrófica, con el objetivo de acceder a ayudas y recursos que permitan paliar las consecuencias de las fuertes lluvias y el pedrisco sobre el sector agrario local.

Refuerzo del control cinegético

En materia de control cinegético, se ha informado de que el consistorio ha solicitado a la Conselleria las autorizaciones necesarias para llevar a cabo esperas nocturnas con más de 20 cazadores en unos 40 puntos estratégicos del término municipal, una medida que no se realizaba desde 2019.

Asimismo, se han adquirido cinco jaulas trampa, de las que una ya está instalada y las otras cuatro se encuentran en fase de montaje en el almacén municipal. El consistorio de la capital de la Plana Baixa mantiene conversaciones con la Diputación de Castellón y la Conselleria para que la carne obtenida de las capturas pueda ser procesada en el matadero de Burriana, con el objetivo de destinarla tanto a consumo humano como a la elaboración de piensos.

Además, se ha solicitado a la Conselleria de Medio Ambiente, dentro de la línea de ayudas para el control poblacional del jabalí, un paquete de actuaciones que incluye otras diez jaulas trampa por valor de 5.136,45 euros, un contenedor de 950 litros con ruedas por 720 euros, el servicio con SECANIM para la recogida, transporte e incineración de ejemplares abatidos por 5.500 euros y la gestión de las 15 jaulas por 4.537,50 euros, lo que eleva la ayuda solicitada a un total de 15.893,95 euros.

Asimismo, se ha informado de que se entregarán acreditaciones a los cazadores para que sus vehículos estén identificados y vecinos y cuerpos de seguridad puedan reconocer que están realizando labores autorizadas en la zona.

El concejal de Agricultura, Fran Capdevila, ha destacado que “este Consejo Agrario es fundamental para coordinar esfuerzos ante dos problemas que afectan directamente a nuestros agricultores. Vamos a seguir trabajando junto a cooperativas, asociaciones y administraciones para que Burriana tenga un campo productivo, seguro y protegido, porque nuestra agricultura es una pieza clave de nuestra economía e identidad”.