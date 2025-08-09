Cogida grave en Moncofa y susto en Nules en los festejos de 'bou al carrer'

Las exhibiciones del bou de carrer han dejado esta tarde un susto en los festejos de Sant Roc en Nules y una cogida grave en los que se celebran en la playa de Moncofa. En el primero de los casos, un joven rodaor tropezó inmediatamente después de la salida del astado de la ganadería de Sergio Centelles y, aunque el ejemplar, logró alcanzarle, el chico logró salir prácticamente ileso del percance, por cuanto salió del recinto de la vila y volvió a entrar al mismo por su propio pie.

Más gravedad

En el caso de Moncofa, la cogida ha revestido mayor gravedad. Un hombre de Sabadell ha resultado alcanzado por el toro cerril del hierro de Martín Campos, cuando, según testigos presenciales, resbaló delante del animal.

Como consecuencia, ha recibido seis cornadas, según la información facilitada por fuentes municipales, las de mayor profundidad en una nalga y en un brazo. Tras ser operado de urgencia en el quirófano del recinto taurino ha sido trasladado al Hospital Universitario de la Plana, con carácter grave, aunque, como apuntan las mismas fuentes, su vida no corre peligro.