Cogida grave en Moncofa y susto en Nules en los festejos de 'bou al carrer'
El 'rodaor' de Nules abandonó y entró al recinto de la vila por su propio pie, mientras que el herido en Moncofa recibió seis cornadas, aunque está fuera de peligro
Las exhibiciones del bou de carrer han dejado esta tarde un susto en los festejos de Sant Roc en Nules y una cogida grave en los que se celebran en la playa de Moncofa. En el primero de los casos, un joven rodaor tropezó inmediatamente después de la salida del astado de la ganadería de Sergio Centelles y, aunque el ejemplar, logró alcanzarle, el chico logró salir prácticamente ileso del percance, por cuanto salió del recinto de la vila y volvió a entrar al mismo por su propio pie.
Más gravedad
En el caso de Moncofa, la cogida ha revestido mayor gravedad. Un hombre de Sabadell ha resultado alcanzado por el toro cerril del hierro de Martín Campos, cuando, según testigos presenciales, resbaló delante del animal.
Como consecuencia, ha recibido seis cornadas, según la información facilitada por fuentes municipales, las de mayor profundidad en una nalga y en un brazo. Tras ser operado de urgencia en el quirófano del recinto taurino ha sido trasladado al Hospital Universitario de la Plana, con carácter grave, aunque, como apuntan las mismas fuentes, su vida no corre peligro.
- Eurosol Beach, más cerca: arranca la cuenta atrás para recuperar un emblema de Benicàssim
- Les Penyes de la Vall firman el mejor encierro posible: multitudinario, rápido, compacto y sin incidentes
- Emotivo adiós de un cura que deja su parroquia en Castellón tras 20 años: “Lloré mucho, pero es la voluntad de Dios”
- Orpesa doblará el paseo de la Playa Verde e instalará luces led en el alumbrado
- Los fuegos artificiales iluminan Peñíscola
- Burriana anuncia sus tres principales conciertos de las fiestas de la Misericòrdia: ¿Quieres conocerlos?
- Movilización vecinal en Alcalà de Xivert para evitar el traslado de su párroco
- Alerta por la presencia de medusas en playas de Castellón