La Diputación renueva el alumbrado en 22 pueblos con un millón de euros

La Diputación Provincial de Castellón mejora la eficiencia energética en el alumbrado público de 22 municipios de menos de 500 habitantes con una inversión superior a un millón de euros. La institución continúa avanzando en la mejora de la iluminación para que los pueblos de la provincia ahorren en su factura de la luz dentro del Plan Diputació Resol.

Tras finalizar la renovación del alumbrado de trece localidades durante el pasado ejercicio, se han iniciado las obras para cambiar luminarias tradicionales por tecnología LED en nueve municipios, con el objetivo de “lograr una provincia más eficiente, sostenible y equitativa”, ha subrayado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina. Estas actuaciones se enmarcan en el compromiso de la institución con el desarrollo sostenible y el apoyo a los ayuntamientos en la mejora de sus servicios e infraestructuras.

La dirigente provincial ha destacado que “con estas obras, producimos un ahorro económico que redunda directamente en los municipios, que van a tener menos gasto en su consumo energético de electricidad, porque son luminarias LED más eficientes y gastan menos”. El alumbrado público representa el mayor gasto energético para los ayuntamientos, por lo que su reducción supone un ahorro económico muy importante.

Municipios y presupuesto

Con un presupuesto de 542.000 euros, la institución provincial actuará este año en Azuébar, Sot de FerrerBejísHiguerasPavíasPalanquesVilloresZorita del Maestrazgo y Vistabella del Maestrat. Todos ellos, con menos de 500 habitantes, están adheridos al reglamento de alumbrado público de la Diputación. Los trabajos, según ha explicado Barrachina, “consisten en la sustitución de luminarias tradicionales por tecnología LED y la adecuación de cuadros de mando de los alumbrados públicos, para conseguir una mayor eficiencia de las instalaciones de iluminación”.

Beneficios medioambientales y próximos pasos

La presidenta ha añadido que con estas actuaciones “conseguimos municipios más sostenibles, desde el punto de vista medioambiental, porque al consumir menos energía, se emiten menos CO2 a la atmósfera”. El diputado de Transición Energética, José María Andrés, ha resaltado que “desde la Diputación de Castellón estamos plenamente comprometidos en el ahorro y el uso responsable de la energía, y por ello, ayudamos a nuestros pueblos a sufragar este tipo de actuaciones, conscientes de sus múltiples beneficios”.

En dos años, la institución ha hecho una apuesta firme por hacer de Castellón “una provincia más sostenible y eficiente”. Con los nueve municipios incluidos en la actuación, se culmina la renovación en todos los pueblos de menos de 500 habitantes adheridos al reglamento, “permitiendo que los municipios con menos recursos puedan acceder a nuevas tecnologías más eficientes y respetuosas con el medio ambiente”. El objetivo ahora es modificar el reglamento para ampliarlo a las localidades de hasta 1.000 habitantes, “continuar mejorando la vida de los vecinos y vecinas de la provincia y reducir el consumo energético de todo el territorio”, ha concluido Andrés.