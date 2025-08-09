Laura Parejo se asegura el tercer puesto en el concurso de les Penyes de la Vall
La heredera de Miguel Parejo, como ya sucediera en el 2024, exhibe el mejor toro del certamen, hasta ahora
En su segunda intervención en el Concurso Nacional de Ganaderías de les Penyes en Festes, la ganadera castellonense Laura Parejo ha dejado claro que el buen papel con el que selló su estreno el año pasado en esta misma plaza, no fue casual. En la penúltima sesión del certamen, la de Cabanes ya se ha asegurado el tercer puesto.
Como suele suceder en estos casos, las expectativas eran altas y la única mujer en el concurso ha apostado fuerte para no fallar. Especial mención han merecido sus vacas más jóvenes, las que más chispa y bravura han demostrado sobre la arena y ante los obstáculos, con un papel más destacado sobre el resto de Gaditana, con 23,5 puntos (el año pasado ya fue la mejor del grupo) y Lagartija (22 puntos).
En cuanto a las veteranas, quizás por haberse visto bastantes más veces en situaciones similares, se han mostrado más reservonasy desganadas, y la valoración ha estado a la altura de esa falta de juego. Con todo, en conjunto han sumado 146 puntos, muy por encima quien le sigue en la clasificación, el también castellonense Alberto Garrido y sus 108 puntos, aunque no ha podido batir a La Paloma.
Otra nota destacada de la tarde de este sábado ha sido la del toro. La historia se repite y, a falta de ver lo que hará el que se exhibirá para cerrar el concurso, el toro de Laura Parejo ha sido el mejor de los cinco vistos en el certamen. Coronel se ha ganado 22,5 puntos y la posibilidad de volver a coronar a su propietaria en el apartado individual.
Este domingo, es la hora de Fernando Machancoses. Todas las miradas estarán puestas en la elección de este experto ganadero que se conoce la plaza de la Vall como la palma de su mano y que deberá batir a La Paloma, que inauguró el concurso por todo lo alto, con dos vacas por encima de los 30 puntos, algo muy poco habitual, Flecha (34,5 puntos), que si no cambian las cosas recibiría el premio individual, y Lavandera (31 puntos).
Hasta que se conozca el resultado de esta última intervención, la clasificación provisional la encabeza, La Paloma (167,5 puntos), seguida por Laura Parejo (146 puntos), Alberto Garrido (108 puntos), La Espuela (105,5 puntos) y Pedro Domínguez (84 puntos).
