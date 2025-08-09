Las obras para rescatar la iglesia mayor de la Cartuja de Valldecrist de Altura comenzarán en septiembre

El pasado mes de junio, la Conselleria de Cultura confirmaba que las obras de rehabilitación de la iglesia mayor de la Cartuja de Valldecrist estaban en fase de contratación. Dos meses después, ese procedimiento se ha completado y el 4 de agosto se firmó el acta de replanteo, lo que hace oficial el inicio de la intervención.

Sin embargo, no será hasta septiembre cuando empiece a materializarse el proyecto, al coincidir el trámite final con el mes de agosto, poco o nada operativo por los periodos vacacionales de la mayoría de las empresas.

A pesar de que todavía quedan unas semanas para que, como suele decirse, las máquinas empiecen a trabajar, desde el Ayuntamiento confirman que ha tenido que modificarse la agenda cultural prevista para las próximas semanas en este espacio.

Tomás Mínguez, concejal de Urbanismo y alcalde en funciones, explicaba este viernes que había dos actos programados para los días 16 y 17 de agosto. El primero, una degustación en el entorno de este conjunto patrimonial, «es posible que lo realicemos en la zona del patio de la hospedería», una zona no afectada por las obras y de titularidad de la Diputación de Castellón. La cita del día 17, Los aromas del silencio en Valldecrist, que repite la original experiencia inaugurada el año pasado de realizar una visita olfativa por este enclave histórico, se trasladará al edificio que alberga la Colección Museográfica.

Esta actividad la organiza la asociación DiCultura, que hace apenas unos días confirmaba que habían completado todas las plazas ofertadas. La entidad, en sus redes sociales, advertía de la prohibición de hacer actividades de forma inmediata y definía como «un desafío extraordinario» adaptar su propuesta a un entorno que no es el original. Esa es la razón por la que han ofrecido la posibilidad a los inscritos para, si lo desean, anular su reserva, en ese caso se les devolverá el pago realizado. Pese al imprevisto, sin embargo, se comprometen a «intentar que el cambio no afecte a la experiencia».

En cuanto al fondo de la cuestión, Tomás Mínguez celebró el avance que, según recordó, debe atribuírsele a la Asociación Cultural Cartuja de Valldecrist, que en el año 2021 presentó una propuesta de intervención en los presupuestos participativos de la Generalitat.

La Conselleria de Participación Ciudadana emitió un informe de viabilidad para la propuesta. En él, se proponía «en el término de ejecución del presupuesto de 2022 y 2023 la licitación y la ejecución de las actuaciones» en la iglesia mayor. Ese objetivo se ha retrasado dos años, pero ya es una realidad, con una inversión de 836.500 euros en dos anualidades, 370.500 en el 2025 y 466.000 en el 2026.

Detalles de la intervención

Con un plazo de ejecución de 12 meses, el proyecto contempla la adecuación de revestimientos, pavimentos, de los huecos de las carpinterías tanto góticas como barrocas, de los elementos muebles-sillería, del retablo y la pintura, entre otras mejoras.

Como el propósito es que la Cartuja se convierta en un recurso turístico y cultural, otra parte de la intervención supone garantizar la accesibilidad al recinto conformado por el patio, la iglesia mayor, la capilla de San Martín, el claustro menor y las edificaciones anexas.