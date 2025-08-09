Onda lanza el Carnet MobilisGo para que 400 estudiantes viajen gratis en bus
La tarjeta cubrirá desplazamientos a Castellón y Vila-real durante el curso académico 2025/2026
El Ayuntamiento de Onda ha presentado el Carnet MobilisGo, que permitirá a los estudiantes desplazarse de forma gratuita en autobús a Castellón o Vila-real durante todo el curso académico 2025/2026. Con esta iniciativa, la administración local reafirma su compromiso con la educación y la igualdad de oportunidades, facilitando a los jóvenes el acceso a sus centros formativos, ya sean universidades o institutos.
Hasta 400 estudiantes mayores de 16 años, empadronados en Onda y que cursen estudios postobligatorios en centros situados fuera del municipio, podrán beneficiarse de este servicio. El carnet está dirigido a alumnos universitarios, de bachillerato, formación profesional, formación ocupacional homologada y talleres ocupacionales para personas con discapacidad igual o superior al 33%.
El Ayuntamiento ha previsto dos líneas directas adaptadas a las necesidades académicas: una hacia los institutos de Castellón y otra con destino directo a la Universitat Jaume I. El concejal de Juventud y Cultura, Daniel Álvaro, ha subrayado que “gracias a esta iniciativa apostamos por el talento y el futuro de nuestros jóvenes” y que “queremos que todos tengan la oportunidad de formarse, crecer y cumplir sus metas”.
Periodo de validez
El carnet será válido desde el 8 de septiembre de 2025 hasta el 2 de julio de 2026 y, en cada uso, el titular deberá presentar también su DNI o NIE.
Cómo tramitarlo
Los interesados ya pueden solicitarlo a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Onda, mediante certificado digital. Para obtenerlo, es necesario presentar la matrícula del curso 2025/2026 o un documento acreditativo de estudios fuera de Onda en formato PDF, una fotografía tipo carnet a color actualizada (jpg o png) y, si procede, certificado de discapacidad igual o superior al 33% en formato PDF. Una vez aprobada la solicitud, el estudiante podrá recoger la tarjeta en el Local de Asociaciones, en la calle La Safona, 22.
- Eurosol Beach, más cerca: arranca la cuenta atrás para recuperar un emblema de Benicàssim
- Les Penyes de la Vall firman el mejor encierro posible: multitudinario, rápido, compacto y sin incidentes
- Emotivo adiós de un cura que deja su parroquia en Castellón tras 20 años: “Lloré mucho, pero es la voluntad de Dios”
- Orpesa doblará el paseo de la Playa Verde e instalará luces led en el alumbrado
- Los fuegos artificiales iluminan Peñíscola
- Burriana anuncia sus tres principales conciertos de las fiestas de la Misericòrdia: ¿Quieres conocerlos?
- Movilización vecinal en Alcalà de Xivert para evitar el traslado de su párroco
- Alerta por la presencia de medusas en playas de Castellón