Onda lanza el Carnet MobilisGo para que 400 estudiantes viajen gratis en bus

El Ayuntamiento de Onda ha presentado el Carnet MobilisGo, que permitirá a los estudiantes desplazarse de forma gratuita en autobús a Castellón o Vila-real durante todo el curso académico 2025/2026. Con esta iniciativa, la administración local reafirma su compromiso con la educación y la igualdad de oportunidades, facilitando a los jóvenes el acceso a sus centros formativos, ya sean universidades o institutos.

Hasta 400 estudiantes mayores de 16 años, empadronados en Onda y que cursen estudios postobligatorios en centros situados fuera del municipio, podrán beneficiarse de este servicio. El carnet está dirigido a alumnos universitarios, de bachillerato, formación profesional, formación ocupacional homologada y talleres ocupacionales para personas con discapacidad igual o superior al 33%.

El Ayuntamiento ha previsto dos líneas directas adaptadas a las necesidades académicas: una hacia los institutos de Castellón y otra con destino directo a la Universitat Jaume I. El concejal de Juventud y Cultura, Daniel Álvaro, ha subrayado que “gracias a esta iniciativa apostamos por el talento y el futuro de nuestros jóvenes” y que “queremos que todos tengan la oportunidad de formarse, crecer y cumplir sus metas”.

Periodo de validez

El carnet será válido desde el 8 de septiembre de 2025 hasta el 2 de julio de 2026 y, en cada uso, el titular deberá presentar también su DNI o NIE.

Cómo tramitarlo

Los interesados ya pueden solicitarlo a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Onda, mediante certificado digital. Para obtenerlo, es necesario presentar la matrícula del curso 2025/2026 o un documento acreditativo de estudios fuera de Onda en formato PDF, una fotografía tipo carnet a color actualizada (jpg o png) y, si procede, certificado de discapacidad igual o superior al 33% en formato PDF. Una vez aprobada la solicitud, el estudiante podrá recoger la tarjeta en el Local de Asociaciones, en la calle La Safona, 22.